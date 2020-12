José Ortega Cano no gana para disgustos. Cuando aún se encuentra en el ojo del huracán debido a los rumores de crisis en su matrimonio, surgidos tras el estreno de su mujer, Ana María Aldón, como nueva colaboradora de ‘Viva la vida’, el torero se enfrenta a una nueva polémica debido a las declaraciones de Michu, pareja de su hijo José Fernando, que se muestra dolida con gran parte de la familia y desvela cómo es la relación con la familia del torero. Unas declaraciones que además podrían poner en jaque el matrimonio del diestro.

La joven ha hablado en exclusiva para la revista Diez Minutos, donde explica que ha vivido en sus propias carnes las consecuencias de la pandemia al quedarse sin ingresos después de quedarse en el paro. Una situación dura en la que reconoce que solo ha tenido la ayuda de su familia y del propio Ortega Cano. Pero ni rastro de Gloria Camila. Michu solo tiene buenas palabras para su suegro a quien define como buena persona. «Me ayuda en todo, incluso a escondidas de Ana María Aldón y de su hija Gloria Camila», confiesa con la intención de no molestarle a pesar de desvelar este secreto. «Muchas veces me tiene que hablar a escondidas, tiene detalles con mi hija y conmigo que no han visto ni Ana ni Gloria para no tener que darles explicaciones», revela de manera tajante.

La relación con el abuelo de su hija no tiene nada que ver con el resto de la familia, con quien dice estar muy dolida, especialmente con Gloria Camila a quien acusa de no preocuparse ni de su hermano José Fernando ni de su sobrina, María del Rocío, a quien dice no haber felicitado por su cumpleaños en estos años. Y relata un episodio difícil por el que la pidió ayuda y se encontró con la indiferencia de su cuñada. «Me han cortado el suministro de agua, lo ha sabido y se ha desentendido». Pero esa no ha sido la única vez en la que Michu le ha pedido ayuda a la hermana pequeña de su pareja. «Le pedí 200 euros para comer y le ha dado igual que su sobrina de cuatro años no tenga agua. Le he pedido un armario para la niña y ha hecho caso omiso».

Además, se queja de que no haya visto a la pequeña cuando este verano se encontraba veraneando en Chipiona, a 40 minutos de Arcos de la Frontera, donde ella reside. «Estaba con Rocío Flores y no tuvieron el detalle de venir a ver a mi hija. Me ofreció irme a su casa, pero cuando empezó con su nuevo novio y ya no le interesaba que la hiciéramos compañía». Sin embargo quien sí «tuvo el detalle» de visitar a la pequeña fue Ana María Aldón.

Cuenta además cómo ha reaccionado Gloria Camila al nuevo trabajo de la mujer de su padre. «Le ha exigido que deje ‘Viva la Vida’. le dice que esto nos salpica y le ha pedido que no vaya más al programa». Y desmiente que la relación entre Gloria y Rocío Flores se tan idílica como siempre muestran: «Es una relación de muchos celos. Gloria nunca le ha permitido que vaya a los platós a hablar de la familia».

En esta ecuación familiar Antonio David Flores también tiene cabida. «Es la persona más falsa de esa familia», cuenta Michu molesta porque siente que se trata de distinta manera a Rocío Flores y a su hija, ambas nietas de la Jurado. «Él se cree que su hija es Dios, y no entiendo que cuando se refieren a mi hija como nieta de Rocío Jurado, Antonio David ponga malas caras».

Gloria Camila y José Fernando

La nuera de Ortega Cano no se ha callado y no ha tenido reparos en poner sobre la mesa cómo es, según ella, la relación entre los hermanos. «No se preocupa por su hermano ni va a visitarlo», afirma calificándola de ser «una persona rencorosa». Al parecer José Fernando echa de menos a su hermana y pide constantemente que le llame, pero esa llamada no llega. Y el hijo mayor de Ortega Cano y Rocío Jurado ha mandado una advertencia a su hermana, que la hizo llorar. Así lo explica su novia: «Le dijo: ‘Cuando salga de aquí y explique a todo el mundo cómo te has portado conmigo este tiempo, que no te has preocupado, sabes que te hundes’».

Michu confirma que José Fernando abandonará el centro psiquiátrico en el que permanece internado dentro de tres meses. Un momento que espera con ansia, para así empezar una nueva vida en Madrid en familia, cerca de los Ortega Cano, con quienes quieren tener buena relación «aunque estamos dolidos».