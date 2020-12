Ortega Cano no comulgaba del todo con la idea de que su mujer trabajara en un programa de televisión, en un espacio en el que tratan la actualidad social y de corazón a la que ellos no son ajenos. Tras recibir la propuesta por parte del programa ‘Viva la Vida’, la diseñadora estaba muy ilusionada con volver a los platós, tras su paso por ‘Supervivientes’. El problema surge con la negativa de su marido. Pasado el reality y orgulloso del buen concurso que hizo su mujer, mejor vuelta a la normalidad. Cuando llega la posibilidad de regresar de la mano un magacín de fin de semana, a él no le hizo nada de gracia, según fuentes cercanas a la pareja. Los comentarios sobre un episodio en el Central Park de Nueva York- nunca probado- que involucraban a Antonio David Flores y al propio Ortega no era el contexto idóneo para que su mujer debutara como comentarista. Ella cedió en un primer momento y, pese a estar cerrado el trato con el programa, canceló su asistencia.

Pero Ana lo tiene claro: le gusta la tele y no quiere renunciar a la oportunidad que le han brindado. Así que retomó el asunto y apostó por su decisión. El pasado domingo debutaba con el equipo de colaboradores del espacio que presenta los sábados y domingos Emma García. Tres días después de su estreno, el semanario Diez Minutos dedicaba su portada a una posible crisis del matrimonio. La irrupción de Aldón en los medios, desde que se convirtiera en uno de los personajes sorpresa en la última edición de ‘Supervivientes’, ha marcado un antes y un después en su vida. Ha ganado seguridad, popularidad y ha ampliado miras. Su profesión es el diseño de moda, pero la tele, le gusta mucho. La mujer que se casó con el torero en septiembre de 2018, tras enviudar éste de Rocío Jurado en 2006, era una gran desconocida. La ceremonia fue por lo civil y casi en secreto, en el despacho del notario Honorio Romero, en Zaragoza. Después celebrarían su unión por todo lo alto. Padres de un hijo de siete años, Ana María y José se conocieron en 2012. Ella acompañaba a su madre a uno de los planes de su vida: conocer la finca Yerbabuena y pisar la casa donde vivió su admirada Rocío Jurado. Cuando Jose salió a saludar al grupo de turistas, le llamó a atención una mujer- la más joven- le pidió el teléfono y antes de que el autocar llevara al grupo de vuelta a casa, el diestro la estaba llamando para concertar una cita. Ana quedó embarazada enseguida y la pareja decidió afianzar la relación y seguir juntos. Tenía muchos obstáculos que esquivar, pero la joven- madre entonces de una hija adolescente- no se arrugó ante la inmensa sombra de ‘la más grande´ y consiguió enamorar al torero y comenzar una nueva vida con él. Luego llegó lo único que no esperaba: el trágico accidente de tráfico, en el que lamentablemente murió el conductor contra el que Ortega chocó, y que les cambiaría la vida. Tras la investigación y el juicio, Ortega fue condenado a dos años, seis meses y un día de prisión. Ella se trasladó a Zaragoza para estar cerca del centro penitenciario donde ingresó en abril de 2014, y se instaló junto a su hijo pequeño, sola, pendiente de las visitas reglamentarias a su marido.

Siempre en un segundo plano, Ana sabe que la figura es él y lo respeta. Mujer de personalidad y carácter, está acostumbrada desde muy joven a superar adversidades. Comenzó a trabajar en el campo cuando era una niña. Su familia es humilde, pero unidos como piña. Su relación con el torero le cambió la vida, sin embargo, siguió resistiéndose a depender de nadie. Siempre ha sido independiente. Ya cercana a los 40 y con un niño pequeño a su cargo y una hija casi veinteañera a la que está muy unida, pese a que la joven vive en Sanlúcar de Barrameda, decidió estudiar Diseño de Moda, su gran vocación. Fichar por ‘Supervivientes’ fue la oportunidad perfecta para descubrir su otra ilusión: la televisión. Fue la ganadora moral para muchos y se erigió como una de las grandes revelaciones de la última edición del reality.

Este sábado Ana María vuelve a ‘Viva la Vida’ y será ella la que se pronuncie sobre si hay crisis o no en su matrimonio y cómo está viviendo esta vuelta a la tele, pese a las diferencias con su marido. La contradicción de Ortega vendría desde el momento que, según ha podido conocer Look, ha estado negociando en los últimos días su intervención en un programa de televisión. El diestro no puso ninguna pega en conceder una entrevista. Seguramente tratarían su crisis matrimonial, pero no parecía un problema. Por el momento, no parece que haya llegado a un acuerdo, ¿pero si realmente estaba dispuesto a sentarse en una silla, frente a periodistas y bajo los focos, por qué le pone peros a su mujer para acudir a un plató y colaborar con un programa? No se entiende, maestro.