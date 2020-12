José Ortega Cano desmiente una crisis con Ana María Aldón

Tal y como avanzó LOOK hace unas semanas las cosas no van como deberían entre Ana María Aldón y su marido, José Ortega Cano. Este digital pudo saber que la andaluza había rechazado participar en ‘Viva la vida’ como colaboradora después de un desencuentro con el diestro, que no vio con buenos ojos que su mujer fichase por una cadena desde la que, según él considera, se le estaba faltando al respeto. Entonces Ana María decidió rechazar la oferta del programa, pero en las últimas semanas algo ha cambiado.

La gaditana acaba de fichar, ahora sí, por el magazine de fin de semana que conduce Emma García. Tal y como recoge ‘Diez Minutos’, la intención de Aldón es ganar su propio dinero para ayudar a su madre y su hermana, que viven en Cádiz en unas casas prefabricadas. Casas en las que la diseñadora baría pasado unos días para hacerse cargo de su madre, que ha sido operada recientemente. Además de colaborar con su familia a nivel económico, la mujer de Ortega Cano se encuentra en una complicada situación judicial. Enfrentada al diseñador que le demandó por no pagar su vestido de novia, Ana acaba de recurrir una sentencia que, de no serle favorable, le supondrá el desembolso de 4.800 euros más las costas del juicio. Además el modisto también le ha denunciado por injurias y vulneración al honor, otro enfrentamiento judicial que todavía no ha tenido sentencia.

Mientras la diseñadora se va haciendo su propio hueco en televisión y cuida de su familia, el viudo de Rocío Jurado permanece en Madrid a cargo del hijo que tienen en común. Tras publicarse que podrían estar viviendo una profunda crisis de pareja que habría llevado a su mujer a instalarse en Cádiz, el diestro ha atendido a la prensa para desmentir dicha situación y recordar que la felicidad de su mujer es lo más importante para él y que, además, continúan felices, enamorados y durmiendo en la misma cama.

La primera experiencia televisiva (continuada) de Ana María en televisión fue en ‘Supervivientes’. La andaluza parecía aterrizar con ventaja en Honduras por contar con Rocío Flores Carrasco como compañera de concurso, pero nada más lejos de la realidad. Quizás por falta de afinidad real o quizás por un empeño desmedido en demostrar que ella no estaba a la sombra de nadie, Aldón dejó a propios y extraños de lo más sorprendidos al desmarcarse completamente de todo lo que tuviera que ver con la nieta de su marido, sin prestarle su apoyo en prácticamente ninguna de sus polémicas. Esta actitud dejó a todo el entorno de los Ortega y los Mohedano fuera de juego, llegando a ser criticados algunos de sus gestos por gente de su propia familia.

En su primer día como colaboradora de ‘VLV’ Ana aseguró que lo hacía “porque me apetece, no porque tenga problemas económicos. Es una oportunidad para expresare en todos los temas relacionados con mi familia”. Ha llegado el momento de ver si, esta vez, consigue dar la cara por su entorno sin provocar ninguna tempestad. A solo unos días de Navidad y con las restricciones por la COVID condicionando los reencuentros familiares, José Ortega Cano reconoce no saber todavía cómo pasarán las fechas más familiares de uno de los años más complicados para todos