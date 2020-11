Exclusiva | Ortega Cano, freno al presente televisivo de Ana María Aldón

Antes de animarse y dar el salto a la pequeña pantalla de la mano de ‘Supervivientes’, Ana María Aldón disfrutaba de la faceta más tranquila de su vida, en la que su familia era el centro de todo y la televisión un electrodoméstico que se encontraba en su hogar y en el que algunas veces ella o alguien de su familia era protagonista. Toco cambió tras su paso por el reality de supervivencia la de Sanlúcar se convirtió en uno de los personajes de la temporada y es que su carácter fresco y divertido hacían de ella una invitada perfecta.

El pasado 1 de noviembre volvía a ponerse delante de las cámaras en el espacio ‘Viva la vida’, donde más guapa que nunca con su moderno peinado platino aclaraba sus últimas palabras sobre Rocío Carrasco, posicionándose al lado de su familia política al asegurar que nunca llegó a posicionarse a su favor, «no la entiendo, pero no me queda más remedio que respetarla», dijo. Tanto gustó su intervención que, tal y como ha podido saber Look en exclusiva, la gaditana recibió una jugosa oferta: participar nuevamente en el programa presentado por Emma García, pero esta vez como colaboradora.

Parecía que el trato estaba hecho, tanto que fuentes cercanas al entorno de la productora aseguran a este medio que se encontraba muy ilusionada ante esta nueva oportunidad. Ana María Aldón iba a estrenarse como colaboradora televisiva, dando así un paso más en su carrera profesional. Sin embargo, cuando parecía que todo estaba cerrado, la andaluza cambió de opinión y se cayó de la parrilla de colaboradores. Lo hizo solo dos días antes de su estreno, cuando todo el mundo daba por hecho que se sentaría al lado de Emma.

¿Por qué cambio de idea?

Según ha podido conocer Look, el motivo que Ana María dio a la productora que se encarga del espacio era que se sentía «insegura». Sin embargo, este medio tiene otra versión de los hechos que señala a un motivo bien diferente y más polémico. La información que maneja este digital es que el marido de Ana María, el diestro José Ortega Cano, le habría pedido que no aceptara la jugosa oferta de ‘Viva la vida’. En los últimos días, el diestro ha sido protagonista de varias noticias en el programa ‘Sálvame’ en las que se pone en duda su condición sexual y a que él no le han sentado nada bien. «No me gustó ayer lo que hicieron con mi nombre», dijo a comienzo de mes a una reportera del espacio de Telecinco.

Parece que al maestro todavía no se le ha pasado el enfado y optó por pedirle a su mujer que rechazara la colaboración, advirtiéndole de las posibles consecuencias si acudía al programa. Ana María no dudó en apoyar a su marido, diciendo que no a Emma García y volviendo a demostrar que el suyo es un matrimonio que afronta junto y unido los problemas y las malas rachas.

Look se ha intentado poner en contacto con ambas partes, tanto con Ana María como con José, para conocer su opinión, pero ninguno de los dos ha respondido a las numerosas llamadas de este medio.

Lo que parece estar claro es que de momento la carrera televisiva de Ana María se encuentra en pausa, pues por muy feliz que le haría volver a sentarse en ‘Viva la vida’, prefiere que la paz reine en su vida familiar y sentimental.