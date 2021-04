Raquel Mosquera que se había quedado en un segundo plano tras los primeros episodios del documental de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, ha dicho basta por alusiones. Es necesario recordar que la peluquera y Pedro Carrasco se dieron el ‘sí, quiero’ el 31 de agosto de 1996. Un romance por el que pocos apostaron por la diferencia de edad. Ella tenía 26 años y él 53. Sin embargo, se encargaron de demostrar todo el amor que se profesaban. Ha sido a través de las redes sociales donde Mosquera ha expresado cómo se siente tras las palabras de Rocío Carrasco hacia su padre. Pese a estar afectada por la parte que le toca, ha asegurado que se encuentra “fuerte, pero muy triste”.

«Ya que él no se puede defender. Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal. No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos», ha comenzado diciendo Raquel viviblemente molesta. Además, ha querido aprovechar la oportunidad para elogiar al que fue su marido. “Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo. ‘El marino de los puños de oro’, ¡aunque se me vaya la vida en ello!”, ha explicado.

La ex concursante de ‘Supervivientes’ está completamente indignada con el testimonio de Rocío Carrasco y ha considerado que muchos de los comentarios son “de extrema gravedad”. Incluso se ha atrevido a decir que se pone a disposición de cualquier especialista para que averigüen si ella miente en el algún momento. “Por favor me parece indignante manchar con mentiras la memoria de una persona ya fallecida, y aún más cuando no se puede defender, siendo una persona pública tan querida, como lo fue mi marido. Prometo y juro de todo corazón, por mis hijos, las personitas que más quiero en este mundo que lo que dije y me reitero, es la auténtica y única verdad”, ha asegurado Raquel Mosquera.

Incluso ha desmentido unas palabras de Rociíto. “Cuando yo digo que mi marido iba haciendo eses no es que no sé, lo que dije en ese momento, y ahora digo que no lo dije. A lo que me refiero, es que mi marido no iba haciendo eses por otros motivos, como dicen y quieren dar a entender. Y yo pregunto, ¿A qué motivos se refieren esas personas que dicen eso?”, ha confesado para después recordar aquella reunión familiar donde Rocío Carrasco dijo durante su documental que su progenitor pidió perdón a Fidel Albiac.

«Eran cuatro personas, y no tres, como dicen. Y tenía la lección muy bien aprendida supuestamente de lo que le tenía que decir a mi marido. Mientras que la otra persona escuchaba atentamente. Nos fuimos, sin poder ver a los niños, a sus nietos y sin poder darle sus regalos de reyes, que para eso pensábamos nosotros que íbamos. Especialmente mi marido Pedro, el abuelo de los niños, se fue con esa pena de no poder verlos y darles sus regalitos, y cuando preguntamos por ellos nos dijeron que estaban con la niñera que en esos momentos estaba trabajando en esa casa, y que estaban en el cuarto con ellos. Nos dijeron que antes de verlos, tenía primero que hablar con él», ha contado en el escrito que ha compartido en su perfil de Instagram. Raquel tampoco entiende porque Rocío Carrasco afirma que su marido pidió disculpas.»En ningún momento, mi marido pidió perdón como dice. ¡Eso es otra mentira!», ha sentenciado.