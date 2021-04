El testimonio que hace Rocío Carrasco en el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ha provocado una gran vorágine mediática. De hecho, no se habla de otra cosa desde hace dos semanas. Cada entrega de la docu-serie que se emite cada domingo en Telecinco, provoca una serie de reacciones que se van analizando conforme pasan los días. Pese a que la hija de ‘La más grande’ es la protagonista indiscutible de toda esta historia, también forman parte de este entramado Antonio David Flores y su hija Rocío Flores, entre otros. Este sábado en ‘Viva la Vida’, Ana María Aldón se ha sincerado sobre esta dura etapa por la que está atravesando la familia, ya que nadie se imaginaba que la hija de Pedro Carrasco hablase en televisión después de estar 25 años en silencio y apartada de los medios de comunicación.

Quien no lo está pasando nada bien es José Ortega Cano, que en esta complicada etapa no está en su mejor momento de salud. El pasado viernes, Rocío Flores, Gloria Camila, el diestro y Ana María Aldón, almorzaron juntos en plena crisis familiar. La colaboradora ha hablado de ese encuentro y ha dicho que “fue una comida, no una reunión como tal”. Además, ha asegurado que por el momento están llevando “bien” la situación, pero que le está afectando todo a nivel personal. «Ella -Rocío Carrasco- ha empezado a contar su historia y todavía no la ha terminado, vamos a esperar», ha explicado la diseñadora.

La mujer del torero, ha reconocido que las últimas pruebas médicas de su marido han salido «bien», pero que “su malestar te amarga porque no se puede estar así, está todo descartado, tiene un dolor en el estómago y por la tarde le sube la tensión».Unas dolencias que comenzaron el pasado mes de enero, poco después de que superara el coronavirus. «A lo mejor no tiene nada que ver con el covid, pero desde que acabó con el covid empezó. Se le ha hecho todo tipo de pruebas y no hay nada, está igual que hace un mes», ha añadido la televisiva que ha querido también dar su opinión, y ha dicho que el documental no está favoreciendo a su estado actual: «Nos afecta a todo el mundo”. Por el momento, el que fue marido de Rocío Jurado está intentando ser discreto y no pronunciarse en exceso sobre las declaraciones de Rocío Carrasco.

Por otro lado, Ana María, también ha hablado en el formato para el que trabaja sobre Rocío Flores, con quien concursó en ‘Supervivientes 2020’. «Yo no hablo habitualmente con Rocío Flores pero la vida sigue, la veo de lo más natural, si se queda en casa de Gloria es de lo más normal», ha contado. En relación al encuentro de hace unos días ha confirmado que la joven no estaba “alegre” y que “se le notaba el semblante triste, yo tampoco le he preguntado, quedamos para comer y comimos. Yo la veo triste. Siento una profunda tristeza por la madre y por los niños. No entiendo cómo se puede llegar a este punto, parece una película de terror. Me cuesta mucho comprenderlo», ha sentenciado.