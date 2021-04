El testimonio que está relatando Rocío Carrasco en su propio documental, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ donde cuenta los presuntos malos tratos que sufrió por parte de Antonio David Flores, ha provocado que personajes televisivos como Ana María Aldón hayan querido contar también su historia. La mujer de José Ortega Cano, ha confesado este sábado en ‘Viva la Vida’ el infierno que sufrió por parte de su padre, aunque no de manera directa. La colaboradora ha mostrado una profunda tristeza al recordar que su madre, también vivió algo similar a lo que la hija de Rocío Jurado está contando en la docu-serie que se emite cada domingo. No es la primera vez que Aldón habla de este hecho de su vida, pero ha admitido que no ha contado los episodios más turbios.

“Me emociona escuchar un relato así, sea Rocío Carrasco o sea quien sea. Es una mujer que está contando su historia y a mí me llega”, ha confesado con un hilo de voz Ana María Aldón, pues tanto ella como sus hermanos fueron víctimas de su padre y vivieron el horror de una desagradable situación que se prolongó durante más de 40 años. “Yo no entendía que a una mujer como mi madre que es un ángel la tratara con tanta brutalidad la supuesta persona que era el amor de su vida”, ha añadido emocionada a la vez que ha reconocido que dicha circunstancia la recuerda desde que tiene “uso de razón”.

Además, ha contado que aquello, “se normalizó y que no era fruto de ningún cabreo. Era un ensañamiento. Creo que a mí me afectó más que a mis hermanos porque me provocó una rebeldía en contra todo. Si alguien decía blanco, yo decía negro. Te hace una infancia desgraciada”. Durante la conversación con Emma García y el resto de los colaboradores, la ex concursante de ‘Supervivientes 2020’ se ha mostrado visiblemente afectada por lo que estaba relatando en directo.

“Me fui de casa para escapar de lo que estaba viviendo, al igual que mis hermanas”, ha continuado diciendo a Carmen Borrego. “Por mi salud mental he perdonado ese episodio de mi vida. Tienes que dejarlo atrás y si no es perdonarlo es dejarlo a un lado porque si no, no te permite avanzar. Es como un mecanismo de defensa para poder seguir adelante porque es que, si no, no puedes. Si no perdonas, la vida es un sufrimiento continuo…”, ha explicado en relación a si ha perdonado o no a su progenitor tras presuntamente maltratar a su madre.

Ana María Aldón ha desvelado que pese a todo lo que vivió en su infancia, ella siempre fue el “ojito derecho” de su padre al ser la pequeña y que tenían “una cosa especial” ambos. “Llegué a mirar a mi padre con mucho odio y asco porque no entendía porqué hacia eso a mi madre”, ha sentenciado la mujer del torero.