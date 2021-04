Olga Moreno es el apoyo de Antonio David Flores en la sombra. No ha querido pronunciarse tras la emisión de los cuatro primeros capítulos de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, el documental de Rocío Carrasco que ha puesto patas arriba a toda la familia. Y sí, también al país entero. Brinda su cariño a su marido en silencio, pero ya ha dejado de hacerlo porque en tan solo unos días se marcha a ‘Supervivientes’. La docuserie de la hija de La Más Grande ha sido un bombazo cuya onda expansiva ha afectado diametralmente a Moreno, Flores y los hijos del ex Guardia Civil. No obstante, la diseñadora ha sacado partido de esta repercusión para hacerla suya.

Habitualmente, se tiende a referirse a Olga Moreno como la mujer de Antonio David Flores, pero es de justicia reconocer que su nombre va asociado a una marca de ropa con creciente importancia. ‘Olé y Amén’ es la boutique online que dirige la sevillana y que también cuenta con sede física en Málaga capital. A sus 45 años ha encontrado la madurez profesional en este proyecto que define con cuatro palabras: «Moda, exclusividad, diseños y sueños». De hecho, ella misma ejerce como modelo de esta tienda en la que se comercializan toda clase de prendas con una gran variedad de estilos. Por si fuera poco, Olga está a punto de lanzar una nueva colección para el verano que apunta a convertirse en referencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Olga Moreno Olé & Amén (@oleyamenbyolgamoreno)

El comportamiento de ‘Olé y Amén’ en redes sociales ha experimentado en las últimas fechas un cambio digno de mención. Social Blade, la herramienta que analiza la evolución, interacción, engagement y demás parámetros de los perfiles, arroja datos muy relevantes al respecto. En la última medición realizada a la cuenta en Instagram de la tienda de ropa de Olga Moreno.

Lo que más llama la atención es que durante los meses de noviembre y diciembre de 2020 aumentó su número de seguidores y la confianza de estos en pequeñas dosis. Un crecimiento sostenido de unos 39 followers por día. A veces bajaba la cifra y a veces la subía, pero se mantenía con buenos datos. Lo extraordinario ha llegado este pasado 29 de marzo, dos días después de la emisión de dos nuevos capítulos del documental de Rocío Carrasco. La cuenta de Instagram de la tienda de Olga Moreno ha subido un espaldarazo de 15.856 seguidores nuevos desde la última muestra, datada el pasado 3 de diciembre. El otro gran pico lo experimentó el pasado mes de septiembre, cuando la diseñadora y su marido protagonizaron un frío reencuentro tras las acusaciones de infidelidad a las que Antonio David Flores tuvo que hacer frente.

Los seguidores, los seguidos y el ritmo de publicación de contenido hacen que en los últimos 30 días haya crecido un 183% su actividad en redes. Su nivel de conexión y confianza con su audiencia es de un 2%, una cifra que todavía tiene que mejorar, pero no cabe duda que va camino de ello. Esta espectacular subida que se puede entender desde varios factores, si bien es cierto que el estreno de la docuserie de Carrasco el pasado 21 de marzo ha contribuido notablemente para que se dispare su popularidad. Nombres propios como Rocío Flores, Antonio David Flores y Olga Moreno han ganado peso en los motores de búsqueda.

Olga Moreno, superviviente en apuros

Otra clave para comprender el aumento de cifras de Olga en sus redes sociales es su participación en ‘Supervivientes 2021’. Este va a ser su gran salto a la televisión, después de haber defendido en alguna ocasión a Antonio David en ‘GH VIP’ y tras mantenerse al margen de la pequeña pantalla. Su fichaje se confirmó días antes de que Mediaset decidiera despedir al colaborador de manera fulminante tras las acusaciones de supuesto maltrato por parte de Rocío Carrasco. En ese momento, Moreno se encontró en una gran encrucijada ya que su marido iba a ser su defensor en plató. Con el veto a Flores, se especuló con la renuncia de su mujer a ir al reality pero eso conllevaba una penalización económica por incumplimiento de contrato demasiado cuantiosa.

Finalmente, Olga Moreno ha decidido viajar a Honduras para emprender el mayor reto de su carrera justo en el momento que su esposo está más en el disparadero. Hace unos días viajó a Madrid para ultimar preparativos y coger un vuelo hasta los Cayos caribeños. Lo hizo acompañada de Rocío Flores y ambas protagonizaron una despedida muy emotiva, con un abrazo que envolvía muchos sentimientos. ¿Será la hija de Antonio David Flores quien defienda a la que considera como una madre?