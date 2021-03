Quedan escasas horas para que se emitan los dos nuevos capítulos de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Sin embargo, la resaca de los anteriores sigue dando mucho que hablar. Durante una de las partes de la entrevista de Rocío Carrasco, la hija de ‘la más grande’ se atrevió a decir que la boda de su madre y José Ortega Cano no fue una “decisión acertada”. Este domingo en ‘Viva la Vida’, Ana María Aldón ha hablado con Emma García sobre las primeras impresiones tras ver la docu-serie que ha generado un gran revuelo mediático.

La presentadora del formato ha preguntado a la colaboradora sobre cómo definiría el matrimonio que tuvieron José Ortega Cano y Rocío Jurado. “El matrimonio de dos estrellas. Las dos brillaban con mucha fuerza”, ha empezado diciendo para más tarde confesar que ella sí cree que estaban enamorados cuando se dieron el ‘sí, quiero’ aquel 17 de febrero de 1995. “Estaban enamoradísimos los dos. No lo digo yo, nada más hay que ver las declaraciones de la propia familia”, ha afirmado. Tras estas palabras, la que fuera concursante de ‘Supervivientes 2020’ ha soltado una bomba que ha dejado sin palabras a Emma García. “Es más, te voy a decir algo. Hoy en día Ortega sigue enamorado de Rocío Jurado”, ha revelado.

Después ha contado que tras ver los primeros episodios del documental de la intérprete de ‘Como una Ola’, el torero no se molesta por lo que se dice de él y su matrimonio con la artista. “No se enfada. Vamos, yo no percibo eso. Quizás le duela. Es una pena que Rocío lo haya percibido así -en relación a su romance-. No sé porque dice eso, supongo que hay más”, ha continuado explicando algo tensa Ana María Aldón. Después de abrirse en canal, la diseñadora ha abandonado al plató al recibir una llamada en pleno directo.

Se trataba de José Ortega Cano, quien ha querido mandar un cariñoso mensaje a su mujer y mostras así su apoyo incondicional. «La situación es muy delicada. Es mi marido y todo lo que le rodea… Me ha dicho que está conmigo, confía en mi y que siente que tenga que pasar por esto», ha contado Ana María Aldón con la voz entrecortada.

Historia de amor de Ana María Aldón y José Ortega Cano

La pareja se conoció en 2012 y lo que parecía un amor fugaz se convirtió en una relación más que consolidada. Tanto es así que en 2013 tuvieron su primer hijo en común. Todo no fue un camino de rosas, ya que el 23 de abril de 2014, José Ortega Cano ingresó en la prisión de Zuera -Zaragoza- tras la sentencia que recibió por aquel trágico accidente -en mayo de 2011- en el que Carlos Parra falleció. La empresaria no dejó ni un segundo solo al diestro y poco a poco superaron juntos los obstáculos que la vida les tenía preparados.