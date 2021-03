Ana María Aldón no aguanta las lágrimas en pleno directo

Tarde lacrimógena la que ha está afrontando Ana María Aldón. La esposa de Ortega Cano ha arrancado su participación semanal en ‘Viva la Vida’ al lado de Emma García y ha acabado consolada por ella. El documental de Rocío Carrasco que Telecinco estrena a las 22.00 horas copa toda la atención del programa. Ana lo sabía, igual que conocía que su presencia iba a servir para calibrar cómo está José Ortega Cano horas antes de la emisión de los dos primeros episodios.

Como quiera que fuese, la esposa del torero se ha mostrado muy emocionada desde el primer minuto. Un sentimiento que ha ido in crescendo cuando han puesto imágenes de Rocío Jurado, que hoy estará muy presente en el estreno de ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. Las lágrimas han hecho acto de aparición en los ojos de una Ana María Aldón mucho más sensible y vulnerable que en otras ocasiones.

Emma García le ha preguntado la razón de esa hipersensibilidad y la modista ha sorprendido al asegurar que «ver a Rocío Jurado me provoca ese sentimiento». Quizá la nostalgia de ver a la artista sobre un escenario o junto a su actual marido han hecho mella en ella. Lo cierto es que la colaboradora siempre ha exhibido un respeto ejemplar hacia el profundo amor que Ortega Cano sintió, siente y sentirá por La Más Grande. Buena prueba de ello es que la hemos podido ver en más de una ocasión acudir a la tumba de la artista en el cementerio municipal de San José, en la gaditana localidad de Chipiona. Es habitual que el diestro deposite flores en su mausoleo cada cierto tiempo y allí con él suele estar su actual mujer.

La presencia de Ana María Aldón en ‘Viva la Vida’ ha servido para preguntarle su opinión acerca del esperado documental de Rocío Carrasco. ¿Cómo se va a vivir en casa de José Ortega Cano? «No se trata de si Rocío tiene la razón o no la tiene. Se trata de saber cómo lo ha vivido ella. Que dé su versión de cómo ha llegado la cosa hasta este extremo», explicaba Ana María de manera muy elegante. No obstante, Jorge Javier Vázquez contó en ‘Sálvame’ esta semana que había una información muy comprometida acerca del exmarido de la Jurado y que podría comprometerle. Ya queda poco para saberlo.

Pese a su nostalgia por Rocío Jurado, había otro aditivo a la emoción de Ana María Aldón. Un problema de índole privada del que no ha querido hablar demasiado: «Tiene que ver con el documental de Rocío Carrasco pero también con cosas de mi vida personal». Preguntada si era algo relacionado con su marido, Ortega Cano, la andaluza ha dicho que no. Sea como fuere, Emma García ha ejercido de amiga y le ha mostrado su apoyo: «Tú sabes que si no estuviéramos en pandemia yo te daría un pedazo de abrazo ¿no? Te lo daría».

Durante estos últimos días, tanto Ana María como su marido han sido dos de los personajes más buscados. Se quería conocer su reacción ante el documental de Rocío Carrasco. Sin embargo, ambos se han mostrado cautos y no han querido hacer una declaración más alta que la otra. Quieren esperar a ver su contenido para después comentar y opinar lo que les parezca oportuno. A eso hay que sumarle que no están atravesando un buen año ya que su salud se vio resentida al comienzo de 2021 cuando ambos fueron contagiados de COVID-19. Felizmente, ya hace semanas que están recuperados.