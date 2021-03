Han sido cinco días de cebos, adelantos, imágenes y palabras inéditas, pero sobre todo de mucha expectación. El documental de Rocío Carrasco ya está aquí. Esta noche se estrenan los dos primeros episodios (0 y 1) en los que la hija de La Más Grande cuenta su verdad tras 25 años llenos de dolor y acusaciones en los que se ha cerrado en banda a hablar de su tormentosa vida privada. Son muchas las preguntas en el aire antes de escuchar un testimonio que pretende «contar la verdad para seguir viva». Repasamos 8 claves básicas para entender la producción de Mediaset que desde antes de emitirse ya es historia viva de la televisión.

El estreno

Telecinco ha anunciado la emisión de los dos primeros capítulos de la docu-serie para este domingo 21 de marzo a las 22.00 horas. Será el momento en el que se ponga fin a un cuarto de siglo de sufrimiento en silencio. Durante todo este tiempo todas las partes implicadas han dado su versión de los hechos, pero solo falta la hija de Rocío Jurado. El capítulo 0 (45 minutos) lleva el nombre ‘Las alas al viento’, y el 1 (50 minutos) se titula ‘Como una ola’, en referencia al éxito musical de su madre.

La cronología

‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ narra su vida en una línea de tiempo que va desde año 1994, cuando conoce a «ese ser diabólico y egocéntrico», en referencia a su exmarido y padre de sus dos hijos, Antonio David Flores, y el 5 de agosto de 2019, cuando sucede un suceso clave que sirve como detonante para que rompa su silencio.

¿Por qué habla ahora?

Es la gran pregunta que todos se han hecho y durante esta semana ya se ha dado la respuesta. La dio Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’. «Esta historia comienza el día en que Rocío Carrasco no murió». Un punto de partida que se fija en un fatídico día de agosto de 2019. Rocío Carrasco decide que se va a quitar la vida al «no poder soportar más la presión mediática y el maltrato de su exmarido tras años de pensamientos persistentes de querer matarse. Un día no muy lejano, habría decidido hacerlo». Además, la protagonista reconoce que ha estado callada «por terror y por la cara de esos dos niños que son mis hijos».

Los destinatarios

Como quiera que sea, Rocío Carrasco resolverá todos sus frentes abiertos. Sus palabras tendrán una gran dimensión e irán dirigidas a toda su familia. Esto implica a sus hijos, exmarido, hermana, tío y demás. Los Flores, Ortega, Jurado y Mohedano serán los principales destinatarios y ninguno de ellos perderá detalle de sus declaraciones. Jorge Javier anunció que Rocío iba a dar una información muy sensible sobre el segundo marido de su madre, José Ortega Cano, que no dejará indiferente a nadie.

¿Cuántos capítulos son?

Mediaset ha especificado que ha pasado 60 horas junto a Rocío Carrasco repartidas en, al menos, ocho episodios, si bien podría variar su programación. Se espera que se emitan capítulos durante al menos cuatro semanas. Se ha utilizado un gran archivo de imágenes, algunas de ellas procedentes de su propio álbum personal y de Rocío Jurado, así como documentos oficiales o testimonios grabados en el lugar de los hechos.

¿Pone límites Rocío Carrasco?

¿Ha puesto la hija de La Más Grande algún filtro a las preguntas? La respuesta es rotunda: NO. Rocío habla de absolutamente todo: los motivos para estar en silencio, las razones por la que no ve a sus hijos desde hace más de cinco años, la mala relación con Antonio David, con su hermana Gloria Camila, los malos tratos, resto de juicios y demás.

La importancia de las Campos en su decisión

Durante estos veinticinco años, María Teresa Campos, Terelu y Carmen Borrego han sido un punto fundamental de apoyo para Rocío Carrasco. El pasado 6 de enero, cuando se juntaron en el Día de Reyes, la veterana comunicadora le hizo una petición a Rocío: «Solo te pido una cosa. No quiero morirme sin que se haga justicia contigo. Te lo pido, por favor». En ese instante el documental ya era una realidad y llevaba tiempo grabándose, pero las Campos no se enteraron hasta tiempo después. No faltaron las lágrimas de felicidad. «Mi madre se puso a llorar y luego me colgó. Me dijo que había seguido llorando tras la llamada, de felicidad por un lado, de saber que de alguna manera ha hecho lo que ella le estaba pidiendo que hiciera», contó Terelu Campos.

La actitud de Antonio David y Rocío Flores

Desde que se conociera la existencia del documental de Rocío Carrasco, dos de las personas más buscadas fueron su exmarido y su hija. Antonio David vio el primer avance en ‘Sálvame’ y su primera reacción fue decir ‘No me lo puedo creer, chaval». Tras un silencio largo acertó a pronunciar una pregunta: «¿La han pagado mucho?». Horas después se mostró muy enojado al escuchar algunas de las palabras de su exmujer y amenazó con llevarla ante el juez. Por su parte, Rocío Flores ha permanecido prácticamente en silencio estos días, al margen de unas palabras al programa de Telecinco en las que aseguraba no tener miedo. Se esperan sus reacciones una vez se emitan los dos primeros capítulos.