Rocío Carrasco, los 3 motivos por los que ha roto su silencio

Rocío Carrasco se ha convertido en la gran protagonista de la semana. Todavía no se ha estrenado la docu-serie de la que es protagonista -y que verá la luz este domingo a las diez de la noche en Telecinco-, pero todo el mundo quiere saberlo todo sobre Rocío, una mujer que ha protagonizado muchas portadas y aún más titulares pero que sigue siendo un gran misterio. Toda esta intriga terminará en apenas unos días con el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, el documental en el que la hija de ‘La más grande’ rompe su silencio tras más de 25 años.

Una de las grandes preguntas que han surgido desde este martes, cuando se conoció la existencia del programa, es qué ha llevado a Carrasco a hablar en este justo momento. Esta incógnita ha sido resuelta este jueves de la mano de Jorge Javier Vázquez, que pasadas las cinco de la tarde abría una caja en la que se guardaban tres frases que han marcado la vida de Rocío y que han motivado el fin de su silencio. La primera de ellas decía: «Esta historia comienza el día en el que Rocío Carrasco no murió». En un primer momento los colaboradores de ‘Sálvame’ han pensado en el accidente de tráfico que sufrió en el año 2000, pero sin estar completamente seguros de que se refiriese a ese instante.

Poco después ha tenido aún más sentido cuando Vázquez ha leído la segunda de las tarjetas, aun más contundente. «Hubo un día no muy lejano en el que Rocío Carrasco intenta quitarse la vida. No pudo soportar un día más la presión mediática y el maltrato de su exmarido y tras años de pensamientos persistentes de querer matarse decide hacerlo». Como era de esperar, esta confesión ha dejado a todo el mundo sin habla durante unas instantes y es que se trata un tema de lo más delicado. Kiko Matamoros ha sido el primero en hablar tras escuchar la impactante frase: «Me produce lástima, me da pena. Pero también me da pena él porque a lo mejor le están poniendo una carga que no le corresponde», ha dicho refiriéndose a Antonio David.

El tercer de estos motivos no se desvelará hasta el final de ‘Sálvame’, cuando Jorge Javier Vázquez leerá la última de las tarjetas.

Desvelados estos motivos, cobran aún más sentido las palabras que Rocío pronuncia en un momento dado del documental y que se ha podido ver en uno de los tráiler. «Para renacer hay que morir, como el Ave Fénix. Quemar las alas empapadas en la inmundicia y dejar que nuevas alas crezcan. Alas de oro, de luz y rocío», se le escucha decir. Parece que la joven se siente muy representada con este ave mitológica, de la cual tiene además un gran tatuaje en la espalda.