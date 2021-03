Rocío Carrasco ha soltado la bomba y la onda expansiva ha llegado a todos los rincones del país. España está en shock. Los apellidos Flores, Mohedano, Jurado, Ortega y demás convergen en la figura de la hija de La Más Grande. Tras 25 callada viendo cómo todos opinaban de su vida y sufriendo en silencio, ha decidido contar la verdad de su vida «para seguir viva» en una serie documental. Una pieza convertida en historia viva de la televisión incluso antes de su estreno. Constará de 8 episodios y el primero de ellos se emitirá este domingo 21 de marzo a las 22:00 horas de la noche.

La sorprendente irrupción de Rocío Carrasco ha sacudido la crónica social, generando un gran torrente de reacciones. Desde su exmarido e hija hasta amigos suyos o colaboradores. Todos se han querido mojar y dar su opinión sobre esto. La reacción más esperada era la de Antonio David Flores. El exmarido de Rocío supo que la madre de sus dos hijos mayores iba a romper su silencio ayer por la noche. Nada más ver el comienzo del documental en ‘Sálvame’ decía en voz baja: «No me lo puedo creer, chaval». Después, tras reflexionar un rato y tragar saliva, en su rostro de adivinaba la preocupación y el desconcierto. Lo primero que acertó a decir fue una pregunta: «¿Le han pagado mucho por esto? ¿Le han pagado mucho por contar la verdad para seguir viva o contar su verdad para seguir ganando dinero? (…) No voy a hablar más porque tampoco quiero equivocarme. Se avecina tormenta. Sabía que este momento tenía que llegar, lo tenía muy claro», concluía. Pese a eso, este miércoles ha admitido que «no he dormido mal, pero me acosté tarde contestando mensajes de gente que me apoya. Dormí tranquilo».

Esta misma mañana, Look se ha puesto en contacto en exclusiva con Terelu Campos, una de las personas en las que más se ha apoyado Rocío Carrasco todos estos años. Su amistad es fuerte y sin fisuras, pero la hija de María Teresa no ha querido decir nada al respecto de la emisión del documental: «No voy a decir nada a petición del programa para el que trabajo… tienes que entenderlo. Solo puedo decirte que estoy muy contenta. Nada más. Gracias». ¿Ha colaborado Terelu en la realización de este explosivo documental?

Durante la tarde del martes, ‘Sálvame’ estuvo cebando algo «que iba a destapar la gran mentira de la prensa del corazón». Varios compañeros de Telecinco pudieron ver en primicia el tráiler. Una de ellas fue Sandra Barneda, gran amiga de Rocío Carrasco. Su reacción fue de sorpresa pero de felicidad: «Es bueno, no es humo y yo me alegro. Me ha emocionado verlo y te puedo decir que me alegro de verdad, silenciar nunca es bueno», decía de manera enigmática y con contundencia la presentadora de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Belén Esteban conoce bastante bien tanto a Rocío Carrasco como a Antonio David. Su primera reacción fue ayer al decir que «Creo que ella hace esto por algo. Me quedé muy impresionada, pero te digo una cosa: es como si el día de mañana el padre de mi hija quiere hablar. Ojalá hablara», dijo en referencia a Jesulín de Ubrique. Ya esta tarde y más en frío, la de Paracuellos empezaba a hacerse preguntas. Apuntaba que le faltaba saber por qué ha elegido Rocío este momento para hablar: «Hay una pieza fundamental que tienen que aclarar. Quiero saber su historia, pero me llama la atención saber el por qué ahora». Después, acabó por confesar que cree que tras la emisión de este documental «va a llegar el final de Antonio David Flores». Lo mismo que piensa Marta López, aunque apunta que «es un valiente por haber querido venir hoy al programa».

Una reacción muy chocante tenía lugar en el plató de ‘Ya es Mediodía’. Rosa Benito, colaboradora habitual del espacio conducido por Sonsoles Ónega, no solo ha declinado hacer declaraciones sino que ha dejado plantado a su equipo a no acudir a su puesto de trabajo. La exmujer de Amador Mohedano no quiere pronunciarse bajo ningún concepto. Mismo silencio que ha guardado José Ortega Cano, que ha preferido no hacer manifestaciones.

De vuelta a ‘Sálvame’, Lydia Lozano ha confesado estar entre la espada y la pared. La colaboradora dice tenerlo «muy chungo» porque he estado «muy posicionada del lado de Antonio David desde que Rocío empezó con Fidel, pero ahora, a raíz de los mails de su hija y cómo me habló…» dice enigmáticamente. Lydia aboga, de momento, por la neutralidad suiza: «Tengo que ser profesional y mantener la coherencia. Veré desde mi prisma si he sido manipulada. Mi olfato me dice que una mujer como Rocío Carrasco no hace esto si no tiene algo detrás porque es muy mirada para esto», explicaba.

Pasadas las 17.00 horas de la tarde entraba en plató Jorge Javier Vázquez con muchas cosas que contar. El presentador ha sido uno de los privilegiados que ha podido ver el primer capítulo y ha respondido a las preguntas de los colaboradores: «Se van a recrudecer las posiciones y va a haber unas guerras tremendas entre todos nosotros. Tengo miedo porque esto nos toca a todos. He visto el primer episodio y provoca mucho desasosiego», ha desvelado.