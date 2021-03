Xavier Sardá se posiciona al lado de Rocío Carraco: «no tengo ninguna duda»

Tan solo se han emitido dos episodios de los doce que forman la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, pero no han sido necesarios muchos más para que se hayan producido sorprendentes reacciones. Han sido muchos los rostros conocidos que se han pronunciado en los últimos días, el último Xavier Sardá, quien trabajó durante varios años junto a Antonio David Flores en el programa ‘Crónicas Marcianas’, del que él era presentador.

El catalán, se ha pronunciado en el programa RAC1, donde no ha tenido problema en cargar contra el exguardia civil, posicionándose así del lado de Carrasco. «Yo no tengo ninguna duda de que Antonio David trató fatal y maltrató psicológica y no sé si físicamente a Rocío Carrasco, segurísimo», ha dicho tajante Sardá, avalando el testimonio de la joven que tanto sigue dando de qué hablar y que tanto revuelo ha generado.

«En los procesos judiciales, y esto es un poco espantoso lo que voy a decir, que no se haya podido acreditar no quiere decir que no se hayan producido», ha continuado, refiriéndose a los hechos que él vivió en primera persona y a la demanda por malos tratos que interpuso la hija de Rocío Jurado contra el padre de sus hijos y que en estos momentos se encuentra sobreseída.

Sobre su relación con el que fuera yerno de ‘La más grande’, Xavier ha recordado que esta empezó en ‘Crónicas Marcianas’, «tuvimos un trato muy bueno, estaba en una mesa con varias personas», ha dicho. Sobre Rocío, por otro lado, ha contado que la conoce «de haberla entrevistado varias veces en la radio». «Les hacía gracia venir, era una pareja joven que la madre no soportaba al yerno», ha explicado el presentador en la emisora.

Durante su discurso, Xavier Sardá también se ha referido a la relación que David tenía con la Jurado: «La madre nunca soportó que su hija se casara con un guardia civil. Rocío Jurado no lo soportó nunca. Y había una contestación de la hija y Antonio David de no dejarse conducir por la crítica de sus mayores».

Por su parte, Antonio David Flores reapareció este jueves a través de un mensaje que mandó a ‘El programa de Ana Rosa’ en el que contaba que está «anímicamente mal, pero tranquilo, porque dónde tuve que hablar, hablé». Además, aprovechó para decir que «estuve durante tres años investigado y ahora estoy siendo juzgado por segunda vez. Me están juzgando dos veces, primero la justicia y ahora la opinión pública».

El colaborador también se desmarcó de las acusaciones de su ex, dejando claro que no se reconoce en «la persona que se describe en ese documental y llegado el momento hablaré». Están siendo unos momentos muy complicados para él, pues además de convertirse en el gran protagonista de la semana, Antonio David Flores ha perdido su trabajo en Telecinco, donde formaba parte de la plantilla de colaboradores de ‘Sálvame’ y, en las próximas semanas, como defensor de su mujer, Olga Moreno, con motivo de su participación en ‘Supervivientes’.