El documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ no se ha quedado en un programa que ha batido audiencia en Mediaset. El testimonio de Rocío Carrasco ha cobrado tal importancia que, además de conocer la opinión de diferentes miembros del Ejecutivo, ha copado las portadas de todos los periódicos de tirada nacional, así como de los diferentes digitales y los distintos programas de televisión de la cadena, incluyendo los informativos. La hija de Rocío Jurado ha roto su silencio tras 20 años callada, y lo ha hecho para grabar una docuserie de 5 capítulos donde, lo que se ha visto hasta el momento, ha sido un escalofriante relato donde cuenta los supuestos malos tratos a los que se vio sometida por parte de Antonio David Flores.

El malagueño cogía un tren con destino a Madrid horas antes de la emisión de las dos primeras entregas para, según afirmaba el lunes la periodista Isabel Rábago en ‘Ya es mediodía’, «interponer una demanda contra Rocío Carrasco». No iba desencaminada la comunicadora. Iván Hernández, abogado de Antonio David Flores, ha entrado en directo en ‘El programa de Ana Rosa’ donde, efectivamente, ha anunciado que tomarán las acciones legales que crean oportunas. «Denunciaremos al responsable que facilitó informaciones sesgadas en el documental», ha asegurado, en una clara advertencia a los creadores del programa.

«Han engañado a la opinión pública. El reportaje es una declaración de Rocío Carrasco guionizada que no tiene nada que ver con lo que dijo ante el juez. La serie omite los documentos completos», ha afirmado dejando claro que «después de tres años de investigación, la Justicia determinó hasta en dos ocasiones, que no hay indicio de maltrato». Según el letrado su cliente ha estado investigado durante los 3 años que ha durado la instrucción que contiene hasta 119 páginas y durante la que han declarado testigos y los psicólogos, psiquiatras y el médico forense, además de los imputados, sin que haya habido una sentencia que indique que haya existido delito alguno.

«Ella contó su verdad ante el juez y en el juzgado», ha dicho Iván Hernández, argumentando que «en el documental se hizo referencia a un informe del 5 y del 6 de agosto de forma sesgada. Si se saca íntegramente ese informe se puede atisbar quién es el responsable». Y ha sido contundente al afirmar que «los asuntos penales no son cuestión de poner pruebas nuevas. Una persona dice haber recibido agresiones durante 25 años y la justicia se pronuncia. Se vuelve a abrir el cargo y la justicia vuelve a decir que no hay indicios».

Pero además ha confirmado el siguiente paso que va a dar en nombre de Antonio David Flores, que no va ser otro que tomar medidas legales. «Obviamente vamos a realizar las acciones oportunas sobre el responsable que ha realizado la aportación de las pruebas incompletas y ha ocultado todo lo que los jueces sí han viso y han dictado», aunque no ha querido desvelar el nombre de la persona en cuestión.

Ana Rosa Quintana ha preguntado al abogado por la repercusión que ha tenido la emisión de los dos primeros capítulos en todos los ámbitos, algo «increíble», como ha dicho Hernández que ha sido tajante: «No hace ningún bien a la justicia ni lo que rodea a la justicia». Y se ha pronunciado sobre la respuesta que han tenido los distintos políticos que han hablado del relato de la hija de ‘la más grande’. «La justicia no puede estar mediatizada, no es cuestión de apoyos institucionales políticos, nadie puede dirigir la justicia y los pronunciamientos son muy graves, son sobre un reportaje que no contiene lo que han podido ver los jueces».

Hernández se ha mostrado molesto sobre lo que ha denominado un «juicio social». «(Antonio David) No se puede ver tachado fuera de la justicia. Es una persona que ya no puede trabajar, no tiene voz, no puede defenderse», ha dicho haciendo referencia al despido fulminante del colaborador, que horas después de la emisión del documental veía finalizada su relación laboral con Mediaset, ‘Sálvame’ y ‘La fábrica de la tele’. «Han sido seis los jueces que han investigado todo. No se puede hacer lo que se ha hecho porque no se puede privar a la opinión pública de lo que realmente han visto los jueces».