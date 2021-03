Las opciones judiciales de Rocío Carrasco

La emisión de los dos primeros episodios de la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ ha despertado una gran cantidad de reacciones. Tras la primera de ellas, una oleada masiva de apoyo a Rocío Carrasco, se sucedieron otras tantas que han creado cierta polémica, como la del fulminante despido de Antonio David Flores de Mediaset tras el testimonio de su exmujer. Cuatro días después de su emisión, y con la fecha de los siguientes capítulos marcada en el calendario, todavía son muchas las dudas que giran entorno al testimonio de la hija de Rocío Jurado, una de las más importantes: las opciones judiciales que se abren ahora ante ella.

Ante el silencio de sus protagonistas, han sido sus abogados quienes se han pronunciado de manera pública en estos días. Si el letrado de Antonio David, Iván Hernández, indicaba en ‘El programa de Ana Rosa’ que la justicia no había encontrado indicios para juzgar a su cliente en dos ocasiones, el de Rocío, Javier Vasallo se mostraba más prudente. Matizaba las palabras de su compañero al señalar que «hay que ser muy cuidadosos cuando una víctima de violencia habla, porque llevan muchos años investigando el caso con informes y muchos folios de instrucción, algo que es inusual en casos de violencia de género ya que el caso de Carrasco es algo prolongado en el tiempo».

Entonces, ¿tiene o no Rocío Carrasco opciones para que se reabra su denuncia de malos tratos contra el padre de sus hijos? Una pregunta muy complicada que Look ha querido responder de la mano del abogado Jaime Álvarez, especializado en derecho penal. Aunque muy precavido, dado que no se trata de un caso que conozca en profundidad ni en el que haya trabajado personalmente, afirma a este medio que la reapertura es posible.

Lo primero que habría que tener en cuenta es si el caso previo -que se encuentra sobreseído en la actualidad- sigue vigente, pues según el tipo delictivo del que se trate la prescripción puede ser de 3 o 5 años. «Si no ha pasado el plazo de prescripción del tipo delictivo que denunciaba Rocío en su momento, teóricamente se podría reabrir siempre y cuando existan elementos incriminatorios nuevos, y que no estén en la causa», afirma el abogado.

Otra opción que sería posible es que se reabra de oficio dada la gran importancia mediática que ha tomado el tema. «Si por parte de la Fiscalía hay un recelo especial lo podría reabrir, pero al final lo que tendría que darse, desde el punto de vista procesal, es una aportación de hechos nuevos que no consten en las actuaciones y que ahora son nuevas». Y ahí reside la clave, en que haya nuevas aportaciones, «el hecho de lo que exteriorice y muestre el sufrimiento que ha tenido no es motivo para la reapertura de un sobreseimiento», matiza.

Este medio también se ha puesto en contacto con el abogado Fernando Osuna, quien reitera en la importancia de conocer si el primer caso sigue todavía vigente. «En la justicia el tiempo tiene mucha importancia», señala, «si todavía hay oportunidad de que estén vigentes estas acciones penales, perfectamente se puede presentar una denuncia o querella. Pero hay que ver los plazos de prescripción, cada delito tiene los suyos. Ahí está la labor del abogado».

Otra de las opciones que se barajan es que Antonio David Flores presente una nueva denuncia contra su exmujer, en este caso por calumnias. «Si él decide denunciar a ella por motivos calumniosos, esta denuncia desaparecería cuando se demostrara que el hecho es verdad. La calumnia está reñida con la verdad, si ella demuestra que todos estos presuntos insultos, amenazas, agresiones han sido reales no tiene nada que temer ella porque va con la verdad».