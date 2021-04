Rocío Flores pone en jaque la entrevista de su madre

Nadie se esperaba que Rocío Flores hiciera hace unos instantes un llamamiento a su madre en pleno directo. La hija de Antonio David Flores que ha asistido este viernes en calidad de colaboradora a ‘El programa de Ana Rosa’ ha aprovechado los últimos minutos del formato para lanzar un contundente mensaje a Rocío Carrasco. «Siento la necesidad de explicar al menos cómo me siento porque me estoy creando una coraza que yo no soy así. Tengo sentimientos y no pocos. Se juzga y se dice. Las cosas no son así. Cuando digo que no son así es porque es la realidad. Yo conozco perfectamente a mi madre y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi madre. Conozco perfectamente a mi padre y sé lo que he vivido en casa de mi padre. Se ha dicho que a mí me han criado en una casa con odio y lo digo ya mirando a cámara: En mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, jamás en la vida. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad”, ha declarado con la voz quebrada.

Un testimonio que pone en jaque la entrevista que dará la hija de ‘La más grande’ el próximo miércoles. Tras varios años sin hablarse madre e hija, Rocío Flores ha dado un paso al frente y ha desmentido ciertas declaraciones de su madre. Al mismo tiempo, ha confesado que ella sí se ha intentado poner en contacto con su madre en más de una ocasión. “Ayer la llamé hasta en dos ocasiones”, ha dicho Flores. Palabras que pueden hacer tambalear la presencia de Rocío Carrasco, pues su hija le ha pedido que “levante el teléfono” para poder poner fin a todo este entramado familiar que tanto daño les está causando.

Por otro lado, es necesario recordar que la hija de Pedro Carrasco intentó quitarse la vida cuando se enteró en agosto de 2019 que la joven iba a defender a su padre a plató, ya que iba a ser uno de los concursantes de ‘Gran Hermano VIP’. Momento que marcó un antes y un después en la vida de la hija de la intérprete de ‘Como una ola’. Fue en ese momento en el que decidió “contar su historia” en el documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Formato en el que ha relatado que estuvo y está en tratamiento psicológico, por lo que estas declaraciones de su hija podrían hacer que se replantee asistir la próxima semana a la televisión para hablar de su docu-serie.

Habla Rosa Benito

Ha sido en el Fresh de ‘Ya es mediodía’ donde Rosa Benito ha opinado sobre las primeras palabras de Rocío Flores. » Y ahora ¿qué?», ha empezado diciendo. » No hay derecho. Una niña rogando a su madre que quiere hablar con ella… ¿Por qué ahora todos somos lo peor? Su tío Amador ha tenido locura por ella. Ole por Rocío Flores», ha dicho la colaboradora que ha apoyado las palabras de la hija de Antonio David Flores.