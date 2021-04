Rocío Flores ha formado parte este viernes del grupo de colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’. La hija de Antonio David Flores que lleva una semana trabajando en el citado formato, ha querido aprovechar su intervención televisiva para lanzar un mensaje a Carmen Borrego, amiga íntima de su madre, Rocío Carrasco. “Ya que el martes no tuve la oportunidad de expresarme sobre un tema, quiero dejar clara una cosa”, ha comenzado diciendo visiblemente molesta.

“Me parece bastante feo que Carmen Borrego critique que Olga hable de nosotros en el reality, cuando hemos convivido con ella todos estos años. Lo peor de todo es que ella se hace una exclusiva hablando de mi familia”, ha sentenciado seria la nueva colaboradora del programa de las mañanas de Telecinco. Son pocas las ocasiones en las que la nieta de Rocío Jurado ha hablado tan claro sobre un tema que está siendo de actualidad. Desde que salió a la luz el documental de su madre, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, tanto ella como el resto de miembros de su familia han vuelto a primera línea mediática.

Sin embargo, Rocío Flores ha demostrado que no va a hacer ningún tipo de declaraciones sobre todo este entramado familiar que ha salpicado de lleno a su padre, Antonio David Flores, acusado por la hija de ‘La más grande’ de presunto malos tratos. Por su parte, el ex guardia civil ha dejado claro que está “tranquilo” y que “hablará cuando lo tenga que hacer”. Sin embargo, por primera vez en veinte años, Rocío Carrasco va a pisar un plató de televisión para aclarar algunas de las partes de su testimonio que “no se hayan entendido” durante la emisión de la docu-serie. «Quiero contaros algo. No es fácil contra una vida de 20 años en unas pocas semanas. Llegados a este punto que estamos en el Ecuador de la serie de mi vida es el momento de hacer un parón en la serie documental y usar ese parón para poder resolver, para poder aclarar puntos, para poder explicar algunas cosas que las personas que están en casa viéndolo se hayan preguntado. Me gustaría el miércoles que viene estar ahí en directo para hacer precisamente eso», dijo hace unos días.

La amistad de las Campos y Rocío Carrasco

Durante muchos años, Rocío Carrasco ha mantenido una estrecha relación con María Teresa y Terelu Campos y Carmen Borrego. De hecho, las televisivas se han convertido en un pilar fundamental en la vida de la hija de Rocío Jurado. Antes de que la mujer de Fidel Albiac lanzara el famoso documental, tanto la presentadora como las colaboradoras se habían mantenido en silencio. Sin embargo, tras la emisión del primer capítulo de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la madre de Alejandra Rubio y su hermana, se mostraron muy emocionadas en ‘Viva la Vida’. «Teníamos muchas ganas de que contara su vedad. Ha llegado su momento y estamos muy felices. Ella está procesando todo, pero está bien», dijo hace unas semanas Terelu Campos a Emma García.