Tras el estreno de Olga Moreno como nueva concursante de ‘Supervivientes 2021’, Rocío Flores ha debutado como colaboradora este viernes 9 de abril en ‘El programa de Ana Rosa’. La hija de Antonio David Flores ha iniciado una nueva etapa profesional dentro de la televisión y lo ha hecho con muchos nervios y consciente de que su familia está en el punto de mira debido al documental ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

«Espero superar este reto como colaboradora. Estoy muy agradecida por la oportunidad que me habéis dado», ha dicho nada más empezar el programa la nieta de Rocío Jurado. Además, Ana Rosa le ha preguntado si quiere seguir en televisión, pero no se ha mojado y ha explicado que está enfocada en sus estudios: «Estoy haciendo un grado superior de nutrición y dietética que empecé antes de ir a Supervivientes», ha dicho. Ante esta nueva faceta de la hija de Rocío Carrasco, su padre ha querido pronunciarse al respecto pese a no estar atravesando su mejor momento.

“La verdad que la he visto muy bien. Tranquila, como es ella. Con su carácter con sus formas. Ella tiene algo que es muy positivo y es que cuando está en pantalla atrapa. Su mirada es muy verdadera y eso es muy bueno a la hora de estar en televisión”, ha comenzado diciendo orgulloso Antonio David. Cuando los reporteros le han preguntado si le había dado algún consejo a su hija, el ex guardia civil ha respondido que “no”.

“Puedo decir que estoy muy contento de que esté trabajando para Ana Rosa porque sé que está rodeada de buenos profesionales y buenos compañeros y creo que mejor que ahí en ningún sitio. Estoy muy agradecido y espero que aprenda porque es un buen programa. Le deseo mucha suerte en su nueva andadura como colaboradora”, ha añadido el ex concursante de ‘Gran Hermano VIP’.

Por otro lado, por primera vez desde que estalló la polémica por el documental de Rocío Carrasco, Antonio David ha hablado sin miedo y ha confesado que se alegra de que mucha gente esté saliendo para desmentir las palabras de su ex mujer. “Es importante que vayan desmintiendo y aclarando dudas. Ya está bien de demandas y de amenazas”, ha explicado visiblemente molesto por la visión que se está creando de él tras la docu-serie.

Sobre el episodio que narra Rocío Carrasco en el que explica que el ex colaborador de ‘Sálvame’ no lleva a su hijo David al hospital tras fracturarse el brazo, Flores no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones. “Sobre ese tema no voy a hablar porque mi hijo era pequeño. Ya está su madre para hablarlo todo. Que cuente lo que tenga que contar”, ha dicho. Antes de marcharse, ha contado que se encuentra «bien» y que vio debut de su mujer en ‘Supervivientes 2021’. «Espero que tenga un buen concurso. Espero que de alguna forma se le trate como concursante y no se le vincule conmigo. Creo que hablar de ella sería perjudicial y por eso quiero que la gente la conozca tal y como es», ha sentenciado.