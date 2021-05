Rocío Flores, en contra de que Olga Moreno hable de la relación con su madre: «no me hace bien»

Cada martes, Rocío Flores se convierte en una de las protagonistas de ‘Tierra de nadie’, el programa sobre ‘Supervivientes’ presentado por que Carlos Sobera en el que la joven ejerde de experta en el reality. Sin embargo, en más de una ocasión, y de dos, la hija de Antonio David Flores ha visto como la conversación se ha ido alejando de Honduras y los concursantes para centrarse en otro de los grandes temas de la temporada: la docu-serie protagonizada por su madre, Rocío Carrasco. Si bien siempre se ha mostrado firme al asegurar que no quiere hablar sobre este tema, este martes Rocío se ha pronunciado sobre las últimas palabras de la mujer de su padre.

Olga Moreno se ha desahogado con algunos de sus compañeros, haciendo unas declaraciones muy sinceras que han llegado incluso a emocionarla. «Me siento responsable porque debería estar allí. Ha sido muy complicado, nos lo han puesto muy difícil… Si hay una separación, 15 días y 15 días y cuidar a los niños lo máximo posible, como oro en paño. Ese padre hubiese ido y hubiese ‘matado’, pero no podía hacer nada. Los niños han vivido tanto dolor y ahora esto… Me cago en la madre que los parió a todos», ha contado la andaluza, añadiendo que «la gente que le quiere (en referencia a Carrasco) esté pendiente de ella y mire alrededor y a mi marido que lo dejen en paz. Lo único que ha hecho es luchar, qué fuerte me parece. ¡Mírate al lado!».

En plató, todas las miradas estaban puestas en Rocío, que ha roto el silencio asegurando que «es una situación bastante complicada para todo el mundo. La primera para mí. Son sus vivencias, es su vida, pero también lleva veinte años en mi vida. Cada uno puede decir lo que quiera cuando quiera». Y aunque es consciente de que Olga puede decir lo que quiera, ella preferiría que no hablase de su situación familiar, pues sus palabras le hacen daño. «No me encuentro con ganas ni fuerzas de comentar. A mí no me hace bien que hable, cada uno tiene derecho de hacer lo que quiera, pero ahora mismo en la situación en la que estoy a mí no me hace bien. Y no en mi situación, sino la de mi familia».

Rocío Flores ha vuelto a recordar que el consejo que le dio a Olga era que «se olvidara de su vida de fuera. No es ya ni por el documental, es por tu propia salud de estar ahí dentro con el runrún, es persona y tiene que explotar. Espero que deje a la familia al margen de todo esto, porque esta experiencia no vuelve y está haciendo un buen concurso». Además, ha contado que la mujer de su padre no vio el episodio de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ que se emitió antes de su partida porque ella se lo pidió y es que en él la hija de ‘La más grande’ hablaba del embarazo de David, un tema que seguramente le afectaría mucho y quizás hubiera supuesto un handicap para ella.

Rocío sobre Olga: «Yo le dije que no viera el último capítulo del documental antes de irse a la isla» #TierraDeNadie5 🌴🥥 https://t.co/NzT6uvqB3J pic.twitter.com/QBTiqZp0mM — Supervivientes (@Supervivientes) May 11, 2021



«Está claro que el alcance que ha tenido no se lo imaginara», ha dicho sobre la repercusión del documental, pues «ni ella ni nadie» se imaginaba que se llegaría a tal extremo. «Pues imagínate el día que tenga toda la información, si me está costando a mí que estoy aquí y tengo toda la información… No quiero ni imaginar que pensará ella después de tanto incomunicada ver todo lo que se está diciendo y hablando… Espero que por su salud deje a la familia aparte de todo estoy y disfrute de la experiencia», ha dicho la joven. Sobre este asunto, Carlos Sobera ha querido saber su opinión sobre el documental, pero una vez más Flores ha optado por mantenerse al margen y en su papel de comentarista del reality. «No me encuentro con ganas ni fuerzas de contestar sobre el documental, pero lo que te puedo decir lo que he dicho siempre, como ella ha dicho ahí, he llamado un montón de veces, se me ha negado por activa y pasiva, pero bueno… no sé, es su vida…».

Eso sí, se ha mojado un poco más cuando le ha preguntado qué le parece que Olga sí que hable tanto sobre ella como sobre la relación familiar. «Personalmente, mi opinión con todo lo que estoy viviendo, es que a mí no me hace. No me hace bien, pero no por el hecho de que esté en ‘Supervivientes’, porque cada uno puede decir lo que quiera, pero en esta situación que me encuentro te digo que no, que no es que no me guste, lo entiendo porque habla desde su experiencia y su sufrimiento, no me molesta pero en la situación que me encuentro no me hace bien. Pero tampoco a mi familia verla como la estoy viendo», ha sentenciado, mostrando una vez más su madurez y saber estar.