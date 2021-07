José Ortega Cano y Ana María Aldón respiran tranquilos. Han sido unos meses algo complicados para el matrimonio debido a la emisión del documental de Rocío Carrasco, así como las polémicas de las últimas semanas con los hermanos del torero. Ya dicen, después de la tormenta, llega la calma, y así ha sido. Radiantes de felicidad y tranquilos en después de vivir esta época algo convulsa, la colaboradora de ‘Viva la Vida’ y el maestro, disfrutan de unos días de desconexión en la casa que tienen en Costa Ballena -Cádiz-.

La pareja ha sido vista tomando algo en una terraza cercana al domicilio. Ambos se mostraron tranquilos y relajados, y no estuvieron solos, porque el hijo que tienen en común también se encontraba con ellos. Pese a que Ortega Cano siempre ha sido muy celoso de su intimidad, en alguna que otra ocasión ha hecho algún tipo de declaración. Después de este aperitivo, Aldón y el padre de Gloria Camila se trasladaron hacia su vivienda. Ante la presencia de los medios de comunicación, el maestro contestó amablemente a las cuestiones que le preguntaron.

Por un lado, ha dejado claro que, tras su problema coronario, se encuentra “muy bien” y, que se encuentra muy feliz de poder volver al sur para disfrutar de unos días en familia. Sin embargo, no ha querido revelar más detalles sobre sus vacaciones. “Bueno, de momento vamos día a día, con la familia”, ha confesado con una sonrisa que se ha podido palpar tras la mascarilla. Su mujer, también ha dejado constancia de que se encuentran en un buen momento. “Ortega está bien. Estamos felices de estar aquí”, ha asegurado.

La diseñadora, ha tenido que hacer frente a numerosas polémicas desde que se inició el año. De hecho, en un momento, llegó a decir que estaba “harta” del documental de Roiíto, ya que le estaba afectando a su marido. No obstante, hay que recordar, que el próximo otoño, la hija de ‘La más grande’ será de nuevo la protagonista de la nueva entrega de su docu-serie, ‘En el nombre de Rocío’, donde narrará el motivo por el que se distanció de José Ortega Cano.

“Lo he pasado mal, tenía ganas de que un tsunami me llevara. El documental es que no tiene fin…”, dijo en el mes de abril Ana María en ‘Viva la Vida’. A esto se le sumaban los problemas de salud del torero. «La salud de mi marido es lo que más me preocupa. Él está bien de salud, pero se sigue encontrando mal y la tensión le sigue subiendo”, expresó por aquel entonces preocupada. Todo ha pasado, y tanto José Ortega Cano como Ana María Aldón procuran estar alejados del foco mediático.