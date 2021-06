Ana María Aldón se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social de nuestro país. El nombre de la diseñadora se colocó en primera plana mediática tras iniciar su romance con José Ortega Cano. La pareja se conoció en 2012 y lo que parecía un breve romance se convirtió en una relación consolidada. De hecho, un año después, fruto de su amor nació su único hijo en común. Tras varios años en un segundo plano, Aldón se adentró en una aventura que siempre recordará, pues en 2020 se convirtió en una de las concursantes de ‘Supervivientes’. Formato donde mostró cómo era y la relación que tenía con Rocío Flores, con quien tuvo varios enfrentamientos. Finalmente, solucionaron todos sus problemas y, hoy en día mantienen una relación cordial.

Tras su paso por el ‘reality’ más extremo de la televisión, Ana María se convirtió en colaboradora habitual de ‘Viva la Vida’, formato presentado por Emma García. Precisamente fue ahí donde hace una semana contestó a su cuñada Conchi tras una serie de acusaciones que no le dejaban en muy buen lugar. La hermana de José Ortega Cano arremetía duramente contra la diseñadora acusándola de no haber cogido el teléfono cuando ella llamó para preguntar cómo había ido la última intervención del maestro.

No he tenido ni una sola llamada de ella. De hecho, José está conmigo y lo sabe. No tengo ningún problema con ella”, dijo la tertuliana. De hecho, este sábado Aldón volvió a hablar sobre este asunto que está generando malestar en la familia. “Con Conchi no he tenido ninguna conversación, no tiene nada que explicarme ni nada decirme», comenzó diciendo. Después, confesó que se enteró de que Conchi iba hablando mal de ella a sus espaldas y que estaba sacando cosas. «Ahora sí hay un problema porque hay cosas por detrás que se está encargando de sacar, como por ejemplo que dijeron que en la boda se sintieron ninguneados. Lo han dicho en ‘Sálvame’, la información a Sergi -reportero del programa- se la da ella y allí se encargan de distribuirla», expresó Ana sobre este conflicto que está afectando a José Ortega Cano.

Sin ir más lejos, el padre de Gloria Camila se pronunció al respecto. «No quiero que haya ningún problema entre ellas, solo que haya paz, que ya tenemos bastante con lo que tenemos encima. Mi hermana en vez de llamar a Ana María se equivocó y marcó otro teléfono. Se pensó que no le quería coger el teléfono. Llamó para ver cómo estaba cómo me encontraba y le ha pasado muchas veces a mi hermana esto. Los años van pasando y va teniendo menos manía para hacer estas cosas», expresó en tono conciliador.

Por otro lado, otro de los frentes que tiene abiertos Ana María Aldón es sobre el documental de Rocío Carrasco. Pese a que no le afecta de manera directa, lo cierto es que a su marido, sí. La primera entrega de la serie ha sido emitida, pero el próximo otoño, verá la luz la segunda parte, ‘En el nombre de Rocío’, donde la hija de la más grande relatará por qué se distanció de Ortega Cano.