Nueva afrenta en el seno de la familia de José Ortega Cano y, en esta ocasión, nada tiene que ver con Rocío Carrasco. Son su mujer, Ana María Aldón y su hermana Conchi Ortega Cano, quienes están con las espadas en alto. Todo a raíz de la última intervención quirúrgica a la que se ha visto sometido el torero. Fue el martes 15 de junio cuando el de Cartagena pasó por quirófano para que se le realizara un cateterismo, después de que los especialistas detectaran una lesión coronaria que ha tenido muy preocupada a toda la familia.

Ese día el viudo de Rocío Jurado aparecía en el hospital junto a su mujer y, minutos más tarde lo hacían sus hermanos Conchi y Paco. Todos estuvieron muy pendientes de la evolución del diestro después de la operación. Pero tras el alta hospitalaria, han surgido nuevas rencillas entre Ana María y Conchi, que días después afirmaba que su cuñada no le había cogido el teléfono ni a ella ni a Paco cuando habían llamado para preguntar por José.

Tras la intervención de la diseñadora en ‘Viva la vida’ negando a Conchi, ha sido esta quien ha vuelto a hablar, manteniéndose firme en sus palabras. Lo ha hecho solo un día después de que Aldón la negara públicamente, explicando que pudo pasar “toda la tarde” del sábado con José Ortega Cano, coincidiendo precisamente con la salida de casa de la colaboradora para ir a trabajar.

La hermana del maestro aprovechaba los micrófonos de Gtres para explicar que tienen “muy buena relación” y que transcurridos cinco días de la operación había visto a su hermano “muy bien”. Parece que Conchi no quiere una nueva guerra en la familia, de ahí que quisiera quitarle importancia a todo lo ocurrido: “No pada nada, de verdad”.

Ana María, muy molesta

Después de unos días volcada en su marido, Ana María Aldón regresaba el sábado a su puesto de trabajo en ‘Viva la vida’. Antes que nada, aclaró cómo se encontraba Ortega Cano tras regresar a casa. “A veces se pone un poco mimoso (…) está frágil”, reconocía. Y, a pesar de que intentó mantener la calma, sí se mostró visiblemente molesta tras escuchar las palabras de Conchi.

“Teniendo en cuenta que a mi marido acaban de operarle del corazón y que no le deben dar disgustos, voy a intentar ser lo más sensata posible: a mí no me ha llamado ni una sola vez. No tengo ningún problema con ella”, explicaba disgustada. Pero antes de dar por zanjada la cuestión, también quiso dejar claro que Ortega Cano “está que trina” con esta nueva polémica. “No entiendo esta inquina hacia mi persona, ni yo ni mi marido”. Ana María además aclaraba que había puesto su teléfono móvil a disposición del programa para que confirmasen que lo que estaba diciendo era cierto.