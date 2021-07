Rocío Carrasco y Rocío Flores están más cerca que nunca. Madre e hija coinciden en Mediaset en una fecha muy señalada para la primera y que será difícil de olvidar. Miércoles 14 de julio, el día del regreso oficial de Carrasco al trabajo y el mismo en el que su hija mayor tiene una cita en su puesto de trabajo como colaboradora en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’. El momento temido que las dos han dicho que quieren evitar a toda costa.

La presencia de ambas en la cadena de Fuencarral ha provocado una auténtica revolución para tratar de eludir un incómodo encuentro entre ellas. La hija de ‘La Más Grande’ dejó claro, cuando anunció su fichaje por ‘Sálvame’, que tiene que estar apartada de lo que le hace daño para poder seguir adelante con su recuperación. Por su parte, Rocío Flores, respondía así: «Las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. Lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada».

El ‘día D’ ha llegado. Rocío Carrasco debutaba pasadas las cinco y media de la tarde en ‘Sálvame’ como defensora de la audiencia con la sección ‘Hable con ella’. Casi al mismo tiempo que se conocía que ya estaba en las instalaciones de Telecinco, Ro Flores publicaba en sus ‘stories’ que estaba en un tren rumbo a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales.

Aún tenía varias horas por delante para entrar en el plató del programa en el que colabora. Pero antes, se ponía en manos de los profesionales de maquillaje, peluquería y estilismo para su puesta en escena. Precisamente mientras su madre disfrutaba de este primer día de trabajo tras años de silencio, Flores compartía en sus redes sociales con sus seguidores cómo se estaba desarrollando su particular puesta a punto.

El estreno de Rocío Carrasco ha sido todo un éxito. Sus seguidores estaban esperando su vuelta a la vida laboral y ‘Hable con ella’ se ha convertido en ‘trending topic’, como así lo comunicaba Jorge Javier Vázquez una hora después del comienzo de la sección. Un nuevo hito para ella, que el pasado mes de marzo estrenó la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, siendo un auténtico bombazo.

La vuelta de Rocío Carrasco

Han sido 20 años de silencio. Rocío decidía defenderse en los tribunales, pero un intento autolítico en agosto de 2019 provocó que se decidiera a hablar y contar su verdad sobre lo ocurrido desde que conoció al padre de sus hijos. Antonio David Flores tenía un hueco en diferentes espacios de Mediaset de los que fue despedido de manera fulminante tras la emisión del primer episodio de la docuserie de su exmujer. A partir de ese momento, la presencia televisiva de su familia estuvo garantizada con Olga Moreno concursando en ‘Supervivientes’ y Rocío Flores ejerciendo de defensora y entrando a formar parte de la plantilla de colaboradores de ‘El programa de Ana Rosa’.

Mucho se ha hablado del posible reencuentro de Rocío Carrasco y Rocío Flores en ‘su casa’, especulando con los horarios y los lugares en los que ambas podrían coincidir. De momento en Telecinco apuran casi hasta el último minuto: ‘La Carrasco’ con un encuentro con Gema López, la más crítica con ella’, a quince minutos de finalizar ‘Sálvame’ y Rocío Flores con poco margen de tiempo para llegar a las instalaciones y no coincidir con su madre, antes del comienzo de ‘Supervivientes: Tierra de nadie’.