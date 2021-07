Rocío Flores se pronuncia tras el fichaje de su madre por ‘Sálvame’

El regreso de Rocío Carrasco al trabajo, concretamente al programa ‘Sálvame’, es una de las grandes noticias de la temporada. Tras abrirse en canal en la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, la empresaria ha decidido que ha llegado el momento de volver a ejercer su profesión y ponerse ante las cámaras. Sin duda, no ha sido una determinación que haya tomado a la ligera, pues además de estar una vez más en el punto de mira, también podría cruzarse con su hija camino a su nuevo puesto.

Los pasillos de Telecinco son muy largos, pero siempre existe la posibilidad de que madre e hija se pudiera cruzar al acudir a sus respectivos puestos de trabajo. Esto es, Flores a ‘Supervivientes’ y ‘El programa de Ana Rosa’, y Carrasco a ‘Sálvame’, donde va a ejercer de defensora de la audiencia.

Tras conocerse su fichaje, todo el mundo esperaba la reacción de su hija, que ha aprovechado para decir unas palabras en ‘Tierra de nadie’. Ha sido Marta López, que se ha encontrado con las dos Rocíos con apenas unas horas de diferencia, quien le ha preguntado de manera directa qué sucedería si viera a su progenitora cara a cara. «Hoy he compartido plató con tu madre. Lo que todo el mundo le preguntaba es que qué iba a hacer si se cruzaba con su hija. Yo quería preguntarte qué harías si te cruzaras con tu madre», le ha dicho sin rodeos.

Marta López no ha querido dejar pasar la oportunidad de hacerle LA PREGUNTA a Rocío Flores 💥 https://t.co/fR6iCIDK6m #TierraDeNadie13 pic.twitter.com/Pu5GPboqBO — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021



En su línea, clara y directa, la joven ha asegurado que no se ha cruzado con ella. «¿Yo me he cruzado con alguien viniendo a Telecinco, Omar?», ha dicho antes de entrar en materia, utilizando al novio de Anabel Pantoja como testigo. «Mira, yo creo que las personas que me conocen saben perfectamente lo que haría. Ya lo dejo zanjado para esa noche y para mañana. Lo he pasado tan mal con este tema que no quiero saber absolutamente nada. Respeto las decisiones que tome cada persona pero también pido, por favor, que se me respete a mí. Yo no estoy hablando de nadie, vengo aquí, hago mi trabajo y me voy a mi casa tranquilamente», ha respondido muy tranquila.

¿Qué haría Rocío Carrasco?

Rocío Carrasco ya está en el plató de @salvameoficial y trae una caja con ella ¡Comenzamos! 🙌 https://t.co/fR6iCIDK6m #yoveosálvame pic.twitter.com/l0RliTMCgi — Telecinco (@telecincoes) July 7, 2021

Esta es sin duda una pregunta que despierta mucha curiosidad, pues aunque los estudios de Mediaset sean grandes, los cambios de programación marcados por la batalla por la audiencia entre cadena, la cercanía de sus platós y la distancia entre las productoras de sus espacios son los principales escollos con los que ambas tendrán que contar a partir de ya.

Y si Rocío Flores prefiere no contestar a la pregunta, Carrasco ya dejó claro su convencimiento de que el cara a cara no va a tener lugar. Yo no quiero retroceder en mi proceso, creo que debo de seguir para delante y debo de seguir con cosas que me aporten, no que me quiten. Vamos a intentar que las cosas aporten, no que resten», respondió rotunda cuando se le plantó la cuestión.