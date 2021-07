Por fin la espera ha terminado. Después de que hace unos días se confirmara que Rocío Carrasco había fichado por ‘Sálvame’, hoy la hija de la chipionera se ha sentado en el plató. Ha sido ella misma la que ha despejado todas las dudas sobre su incorporación al espacio de Mediaset aunque en los últimos días no han cesado las especulaciones sobre el papel que iba a desempeñar.

A pesar de que el programa ha empezado a las 16:00 de la tarde, no ha sido hasta casi terminar el programa cuando se han conocido los detalles de esta nueva andadura en la vida profesional de Rocío Carrasco.

Pasadas las 20 de la tarde, la misma Rocío Carrasco ha abierto una caja en la que se guardaba un teléfono y un cartel que rezaba «Hable con ella». «He venido al programa para escuchar, que creo es una cosa muy importante que conmigo no sea hecho mucho tiempo», ha dicho la nueva colaboradora, que se ha convertido así en la nueva defensora de la audiencia, cogiendo el testigo de María Teresa Campos.

«No voy a estar solo para el espectador que se sienta ofendido con algo. No solo para eso. Vamos a darle cabida a aquellos espectadores que son conocidos y famosos y se han encontrado, o encuentran, en una situación parecida a la mía. De los que se dicen cosas que no son y son fácilmente demostrables. Pongo mi teléfono a su disposición. Me pueden contar lo que quieran», ha sentenciado.

Una tarde muy especial

La emisión ha arrancado con la hija de Rocío Jurado sola en el plató de ‘Sálvame’, vestida de amarillo y probando las diferentes sillas, tanto del presentador como de los colaboradores. Mientras tanto, el resto de miembros del equipo se encontraban en otro plató, desde han comentado la llegada de Rocío.

«Vengo contenta por tener ganas de venir, hacía mucho tiempo que no tenía ganas», ha dicho Rocío desde el plató. «He sentido un compendio de emociones al entrar al estudio, la media ha sido buena», ha revelado. Ha sido Jorge Javier el primero en encontrarse con Rocío. «Me ha hecho mucha ilusión que el plató se llame Mila Ximénez», ha comentado. El presentador ha revelado que Mila estuvo convocada para asistir a la emisión de los primeros episodios de la docuserie, pero no le fue posible, sin embargo, sí compartió su opinión sobre el mismo. Según apunta Jorge Javier, se sintió utilizada por Antonio David.

Rocío ha asegurado que cuando comenzó con la docuserie no se planteaba volver a la televisión, sino que la propuesta de participar en ‘Sálvame’ es reciente. Los colaboradores han ido entrando en varios grupos al plató. Primero los más afines a Carrasco, aquellos que la han apoyado públicamente como Kiko Hernández -que se ha hecho una foto con ella y la ha subido a su perfil-, Belén Esteban, Miguel Frigenti o Anabel Pantoja. Más tarde, los que han sido más críticos con ella, como Marta López, que mantiene una buena relación con Olga Moreno. Rocío le ha dicho que no necesita que le explique nada pero le ha deseado que nunca le pase lo mismo que le ha pasado a ella con sus hijos.

Con Kiko Matamoros ha protagonizado el primer gran desencuentro de esta nueva etapa cuando el colaborador le ha preguntado por la situación de su hija y sobre todo lo que se ha dicho de ella desde que se emitiera la docuserie.

Un fichaje muy esperado

El pasado lunes el programa emitía unas declaraciones de la hija de Rocío Jurado en las que adelantaba algunos detalles de su incorporación al magacín. Muy tranquila, Carrasco aseguraba que tenía ganas de estar bien: “me siento con ganas de seguir para adelante y creo que una de las cosas es volver a trabajar. Contar la verdad me ha servido para tener ganas de vivir. La verdad está ahí, no lo que ha habido hasta ese momento”, revelaba. Rocío no confirma

En sus declaraciones, Rocío aseguraba que desde que finalizase el documental ha estado trabajando en la segunda temporada, prevista para el próximo otoño, pero también ha tenido tiempo para descansar. La hija de Pedro Carrasco ha confesado que en este tiempo ha recibido numerosas llamadas y también ofertas de trabajo, pero lo que más quiere es acabar con todo tipo de especulaciones.

Para Rocío, incorporarse a ‘Sálvame’ es como una terapia de choque: “ni ‘Sálvame’ está preparado para mí, ni yo para ‘Sálvame’”, sentenciaba, pero considera que ha llegado el momento de dar ese paso. La presentadora se ha mostrado muy positiva sobre este nuevo paso: “vengo para construir”.

A Rocío no le preocupan los posibles encuentros que vaya a mantener dada su incorporación a Mediaset. Carrasco declaraba que con Paz Padilla tiene una “conversación pendiente” y espera no cruzarse con Olga Moreno. Respecto a su hija, Rocío Flores, ha preferido mantenerse al margen: “yo no quiero retroceder en mi proceso, vamos a intentar que las cosas aporten, no que resten”, declaraba en una breve intervención telefónica en el programa tras conocerse su inminente incorporación.