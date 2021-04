El matrimonio de Rocío Jurado y Pedro Carrasco ha vuelto a primera plana gracias a su hija, Rocío Carrasco que, en su documental ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’ les ponía de ejemplo a la hora de explicar que sus deseos fueron, cuando se separó de Antonio David Flores, llevar a cabo un proceso como el que había vivido con sus padres. Cuando la cantante y el boxeador decidieron poner punto y final a su historia de amor, su única hija tenía 12 años. Tal era el cariño que ambos se profesaban que el padre de Pedro decidió que se quedaba a vivir en la casa de La Moraleja junto a su nuera y su nieta.

Y así fue. El deportista se trasladó entonces a vivir a una casa cercana a la que había sido su domicilio conyugal, desde donde les visitaba asiduamente. Rocío Carrasco no pudo divorciarse de la misma manera que lo hicieron sus padres y aún hoy, veinte años después, su ruptura sigue coleando.

Pero la Jurado y su primer marido no han sido los únicos que han conseguido ser unos ex bien avenidos. Otros rostros conocidos han seguido la misma estela y, a pesar de haber roto como pareja, han seguido manteniendo el cariño y la cordialidad por sus hijos, y por todo lo bueno que tuvieron durante su relación. Repasamos cinco de estas exparejas.

Isabel Preysler, Julio Iglesias y Carlos Falcó

Isabel Preysler es ‘la reina de corazones’ y quién mejor que ella para desvelar el secreto para llevarse bien con un ex marido. No dudó en confesarlo en la revista ‘¡HOLA!’ en febrero, coincidiendo con su 70 cumpleaños. «La mejor receta es no pelearse por la parte económica», decía entonces. Además añadía: «Cuando tienes hijos, hay que intentar mantener una buena relación por encima de todo». Y así lo hizo ella.

Se casó enamorada y embarazada, en enero del 71 con Julio Iglesias, de quien se separó en 1978 tras el nacimiento de sus hijos. Dos años después se enamoró de Carlos Falcó con quien mantuvo una relación «perfecta», como ella misma llegó a decir. De su matrimonio nació Tamara, quien a día de hoy, un año después de la muerte de su padre, ostenta el título de marquesa de Griñón.

Bertín Osborne, Sandra Domecq y Fabiola

Bertín Osborne ha sido todo un rompecorazones, pero las dos mujeres de su vida han sido Sandra Domecq y Fabiola Martínez. La ruptura de su primer matrimonio no estuvo exento de polémica. Anunció su separación solo unos días después de que Sandra diera la noticia de su tercer embarazo. Estuvieron juntos 15 años y, a pesar de lo que ocurrió, con el paso del tiempo se convirtieron en grandes amigos. La hija pequeña del matrimonio llegó a confesar, en ‘Viva la vida’, un secreto que ni su padre conocía: «Mi madre tenía un diario, escribía mucho y en uno de esos escritos decía que mi padre era su mejor amigo, la persona con la que podía hablar de todo y que no la juzgaba».

Con Fabiola no ha habido polémica. Nada más comenzar el 2021 el cantante enviaba un comunicado explicando que su relación con Fabiola había llegado a su fin después de 20 años juntos. Había sido una decisión tomada de mutuo acuerdo y además de no retorno. Su relación sigue siendo cordial, ambos reman en la misma dirección y siempre con sus dos hijos en común muy presentes.

Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz

Si hay un ejemplo de expareja bien avenida es la que forman Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz, ‘el Cordobés’. Se separaron en octubre de 2001 después de cuatro años de matrimonio y una hija en común. No fue una ruptura traumática, existía un enorme cariño entre ellos y además estaba también la pequeña Alba. «Le quiero con todas mis fuerzas, para mí ha sido un hombre muy importante, mi único marido», reconocía la diseñadora a Bertín en ‘Mi casa es la tuya’.

Es precisamente así, «marido», como Vicky sigue dirigiéndose a Manuel. El amor entre ellos es algo que se ha trasladado a la nueva familia que formó el torero con Virginia Troconis, con quien se casó en 2014. Es tal la amistad que existe, que la propia creadora ha llegado a vestir a la venezolana en ocasiones tan señaladas como la Primera Comunión de su hija Triana.

Cayetano Martínez de Irujo y Genoveva Casanova

El hijo pequeño de la duquesa de Alba y Genoveva Casanova se enamoraron, tuvieron a sus mellizos, Luis y Amina, y cuatro años después se casaron. En octubre de 2007 tras dos años de matrimonio, los condes de Salvatierra anunciaban «de común acuerdo», su separación, asegurando que entre ellos existía una «relación de cariño y respeto» que pretendían mantener de esa manera, por el bien de sus hijos.

Antes de llegar a la cordialidad de la que gozan hoy en día, también atravesaron un bache tras el fallecimiento de la duquesa de Alba, que siempre confió en una reconciliación entre ellos. En su momento se habló de una petición de revisión de los acuerdos económicos a los que llegaron por parte de Cayetano, y de la posibilidad de que Genoveva solicitara la nulidad matrimonial. Solventadas estas desavenencias, su relación ahora es amigos, hasta el punto que han llegado a compartir vacaciones junto a sus hijos.

Iker Casillas y Sara Carbonero

La pareja formada por Iker Casillas y Sara Carbonero parecía una de las más sólidas del panorama nacional pero, tras meses de rumores, el 16 de marzo anunciaron, a golpe de post en sus redes sociales, que habían decidido separarse. «Hoy, nuestro amor de pareja toma caminos distintos pero no lejanos pues que continuaremos juntos en la maravillosa tarea de seguir siendo padres dedicados, como hasta ahora lo hemos hecho. Es una decisión muy meditada y que tomamos de mutuo acuerdo», escribieron.

Un mes después, y según publicaba recientemente la revista ‘Diez Minutos’, la pareja ya ha firmado el acuerdo de divorcio al que han llegado y por el que Sara tendrá la custodia de los niños e Iker disfrutará de un régimen de visitas tan cómodo como flexible. Desde que anunciaron su ruptura la buena sintonía entre ambos ha sido palpable, sobre todo en los diferentes mensajes que han cruzado en sus perfiles de Instagram donde se siguen mutuamente.