El pasado mes de enero, Fabiola Martínez y Bertín Osborne anunciaban su separación después de dos décadas juntos. La pareja sorprendía con esta impactante noticia. Aunque en su momento ninguno de ellos quiso dar demasiados detalles al respecto, ahora Fabiola se ha sincerado sobre el momento que vive y sus proyectos más inmediatos.

Unas declaraciones en las que la venezolana ha querido dejar claro que siempre ha sido muy independiente. Poco después de anunciarse la noticia, Fabiola explicó a través de las redes sociales que el cantante y ella tenían un régimen económico de separación de bienes y que no iba a pedirle nada al artista. Incluso dejó de usar su apellido en su perfil. Por su parte, Bertín insistió en esta idea, aunque dijo que otra cosa sería lo que él quisiera darle.

Fabiola ha explicado que se encuentra en una etapa de cambios. La venezolana tiene pendiente mudarse a una casa más pequeña y manejable y que ella pueda mantener. La venezolana está muy contenta porque por fin está retomando cosas que había dejado de lado. “A los veintiún años, dejé la facultad de Medicina por trabajar, y es algo que he tenido clavado todo este tiempo. He escogido un máster en Administración y Dirección de Empresas con doble titulación en Inteligencia Emocional, Coaching y Programación Neurolingüística”, explica. Una nueva formación que, más allá de las oportunidades que puedan presentársele en el futuro, le ayudará en su actual trabajo como presidenta de la fundación.

A pesar de que han pasado ya dos meses desde que anunciaran su separación, no han firmado el divorcio: “estamos intentando organizar cosas que llevan un tiempo”, asegura. Aunque es una separación de mutuo acuerdo, Fabiola resalta que Bertín quiere darle más de lo que ella quiere recibir: “no quiero que me mantengan. Uno no puede despreciar nada, porque Bertín lo hace con cariño y con ganas de ayudar, pero a mí eso me hace sentir que es un compromiso y yo no quiero tener ese vínculo. Que lo haga por sus hijos”, asegura.

La exmodelo mantiene que no se siente cómoda con eso: “cuando recibo, quiero devolverlo de alguna manera. Cuanto más sienta que le debo, porque me quiera ayudar, más comprometida me voy a sentir en devolverlo. Y no quiero tener ese vínculo”. La pareja no tiene una fecha concreta para firmar, aunque le gustaría que fuera pronto: “no hay problema por firmar, es terminar de acordar todos los detalles, como tiempo con los niños y las responsabilidades de cada uno. La parte económica, es la más simple porque está todo muy claro: la pensión para los niños y cualquier otra cosa que acordemos”.

Fabiola solo tiene buenas palabras para Bertín, pero tiene claro que la independencia es importante para ella: “la vida que he tenido con Bertín me ha permitido crecer y estoy encantadísima. Ahora, con todo ese conocimiento que tengo, siento que tengo el mundo por delante. No quiero tener ese vínculo de dependencia y, por eso, busco un piso que yo me pueda permitir pagar y en el que también vivan mis padres, que dependen de mí”. Sin embargo, no deja puertas abiertas a la reconciliación: “no puedo hablar por él, pero los dos estamos bastante tranquilos en ese sentido. Me da pena porque es como no conseguir un proyecto de vida que tenía planteado, pero, por otro lado, también me digo que uno no puede dar tanta prioridad a la meta como a lo que es el camino”.

Mientras que el empresario ha dicho que “se corta la coleta”, la venezolana no está cerrada al amor, pero en estos momentos se encuentra bien sola: “no sé si voy a estar acompañada en el futuro, pero ahora estoy acompañada conmigo misma y me encuentro fenomenal. No tengo que rendir cuentas ni incluir a nadie en mis planes”.