Las redes sociales se han convertido en la plataforma favorita de los famosos para poder expresar sus sentimientos. Vicky Martín Berrocal no ha querido perder la oportunidad de poder gritar a los cuatro vientos que en cuanto al amor no le puede ir mejor. Detalles poco habitual en ella, ya que no suele exponer su vida privada. Esta vez ha sido una gran excepción porque la ocasión así lo ha merecido. Este 1 de noviembre es una fecha que la diseñadora tiene especialmente marcada en su calendario, pues hace dos años que comenzó su historia de amor con el empresario portugués Joao Viegas Soares.

Por este motivo ha compartido con sus seguidores una fotografía en la que aparece con Joao Viegas en una estampa donde se puede palpar la complicidad que tienen ambos. También ha añadido unas palabras cargadas de sentimiento hacia su pareja. «Coincidencias de la vida, un día como hoy hace dos años. Este hombre que ven aquí me dio la mano por primera vez y ahí mismo le reconocí». Sin duda, toda una declaración de amor que prueba que la relación está en su mejor momento.

«¡Sí! Él es el hombre con el que soñé toda una vida… ese, el del corazón por delante, el más humano, el más leal, legal y señor. El más sensible, el más canalla, el más valiente… el mejor. Qué lujo el mío encontrarte JVS. Gracias por enseñarme cómo se quiere cuando se quiere de verdad. Y como tú bien dices, la única manera de amar. Un regalo del cielo», escribe emocionada en el post Vicky Martín Berrocal

Pese a sus compromisos profesionales frenen el que puedan verse con más frecuencia, lo cierto es que aprovechan al máximo el tiempo cada vez que están juntos. En el programa de ‘Mi casa es la tuya’ presentado por Bertín Osborne, la diseñadora abrió su corazón en todo lo que respecta a su relación amorosa con el empresario.

Hace siete años que Vicky Martín Berrocal sintió que Joao Viegas era el amor de su vida. Tal y como relató en el formato de Telecinco. La actual pareja se vio por primera vez durante una fiesta en Ibiza a la que Viegas acudió con la que por aquel entonces era su pareja. Tuvieron que pasar cinco años para que el destino les volviera a juntar. «Me he enamorado hasta las trancas. He encontrado al hombre que busqué durante todo este tiempo», confesó radiante al presentador.