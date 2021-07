Rocío Carrasco y Rocío Flores ponen a prueba las infraestructuras de Mediaset

Rocío Carrasco se ha convertido en trabajadora de Mediaset. Un sueño cumplido para ella -que en la docuserie confesó que durante años no ha tenido el valor para hacerlo por lo humillada y hundida que se sentía- y una pesadilla que va in crescendo para su hija y el resto de los Flores.

El pasado lunes, durante el anuncio de su fichaje, la hija de Rocío Jurado aseguró “tener chaleco” en caso de encontrarse con la que fuera la niña de sus ojos hace ya demasiados años. Pero lo cierto es que ella está inmersa en un complicado proceso para el que, según ha contado ante la audiencia, es clave mantenerse alejada de aquello que le hace daño, y ha ido a aceptar un trabajo en el mismo lugar que llevan años frecuentando quienes casi todos sus males han causado. Según ella. Carrasco está convencida de que no se cruzará a Rocío Flores en Telecinco, de la misma manera que cuenta con no encontrarse con Olga Moreno por los pasillos. Pero aunque Mediaset es grande y las productoras de sus programas diferentes, los estudios de Fuencarral no son ese Madrid en el que la presidenta Ayuso aseguraba que nadie podría encontrarse con su expareja si no era lo que andaba buscando.

Actualmente Rocío Flores trabaja en ‘Supervivientes’ y en el ‘Programa de Ana Rosa’. Las batallas por la audiencia han hecho que los días de programación no sean fijos, por lo que resulta impredecible saber con mucha antelación qué días de la semana son los que la joven andará por Mediaset. Sobre Rocío Carrasco aún no hay datos, ya que no ha sido anunciado el puesto que ocupará el fichaje estrella de ‘Sálvame’ esta temporada. Se desconoce si será algo diario o semanal, pero sea como sea resultaría sorprendente que su presencia tuviera que ser ajustada día a día en función de la de su hija en las mismas instalaciones.

Aunque los pasillos de Telecinco son largos, los platós de ‘AR’ y ‘Sálvame’ no solo están pegados, sino que comparten las conocidas como salas VIP, las habitaciones que los colaboradores suelen esperar sus turnos antes de salir en pantalla. El plató de ‘Supervivientes’ está más lejos, pero esto no es un alivio si se tiene en cuenta que el camino que lleva a los tres lugares es el mismo para todos.

Una ‘suerte’ para madre e hija es, paradójicamente, que la pandemia de coronavirus haya dejado a prácticamente todos los colaboradores sin el servicio de maquillaje y peluquería que solían tener hasta marzo de 2020. Son muchos los encuentros en los tocadores de los que los presentadores y colaboradores de la cadena han llegado a presumir en pantalla y redes sociales, por lo que eliminar esta posibilidad de encontrarse se presenta como un alivio para las descendientes de Rocío Jurado.

Cuadrar la agenda de estas dos mujeres no parece una tarea sencilla y si la presencia de la hija en la cadena, con sus vetos pertinentes, ya fue un elemento divisorio entre los trabajadores de Telecinco, el aterrizaje de la madre en las mismas instalaciones plantea una distancia aún más marcada entre quienes han defendido una u otra historia.