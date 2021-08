El pasado 14 de julio Rocío Carrasco se estrenaba como ‘defensora de la audiencia’ en ‘Sálvame’. Un regreso al trabajo después del éxito cosechado con la emisión de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Pero volver a sentarse en un plató no duró más de dos semanas, y la nueva colaboradora del espacio que presenta Jorge Javier Vázquez, decidía tomarse unas merecidas vacaciones.

Su ‘escapada’ coincidía con la celebración de la final de ‘Supervivientes 2021’ donde Olga Moreno se proclamó como vencedora. Y mientras eso ocurría, Rocío ponía rumbo a la Costa Brava donde disfrutó de unos días de descanso junto a su marido, Fidel Albiac, donde sus planes se basaron en ir al teatro, a un concierto, y broncearse en alta mar junto a unos amigos.

La pareja ya ha vuelto a Madrid y su vida social está en auge. No se esconden y Rocío, como ya adelantó en su día, ya no tiene miedo. Está fuerte, continúa con su recuperación, y sus amigos no le dejan ni a sol ni a sombra. Y Carlota Corredera es uno de estos incondicionales que siempre ha estado al lado de la hija de Rocío Jurado.

En plena cuenta atrás para el estreno de ‘En el nombre de Rocío’ -la segunda entrega de su documental-, Rocío y su marido se han dejado ver disfrutando de una reunión de amigos con la presentadora gallega, con la que compartieron mesa y mantel minutos después de que esta finalizara su jornada laboral en Telecinco.

Según ‘Semana’, los tres disfrutaron de una velada en un restaurante ubicado a medio camino entre la vivienda de Rocío y Fidel, y los estudios de Mediaset. Su presencia no pasó desapercibida para algunos de los comensales que compartieron espacio con ellos, y que no dudaron en inmortalizarles con sus teléfonos móviles, para luego compartirlo en sus redes sociales.

La cena transcurrió de manera tranquila, los tres charlaron de manera distendida y relajada durante las horas que estuvieron juntos. No les acompañó nadie más. Los tres son buenos amigos desde hace tiempo, Carlota llegó a ser una de las invitadas al enlace de la pareja el 7 de septiembre de 2016, y ha sido su bastión desde que se estrenó la docuserie.

Defensora a ultranza de los argumentos y las vivencias que ha relatado Rocío Carrasco, la periodista ha recibido duras críticas y ha mantenido duros enfrentamientos en directo con algunos de sus compañeros que han puesto en duda lo que han escuchado en boca de la madre de Rocío Flores.

Su apoyo ha sido incondicional. Y no le ha faltado en momento tan señalados como el día de la final del ‘reality’ de supervivencia. Ese día, mientras Rocío y Fidel se marchaban fuera de Madrid, Carlota publicaba en sus redes sociales una bonita imagen junto a su gran amiga con cariñoso mensaje lleno de fuerza: «Hoy y siempre te abrazo fuerte, Rocío Carrasco. No estás sola, no estáis solas».