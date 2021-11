Rocío Flores nombra a su madre para defender a su padre: «Rocío Carrasco, la gallina de los huevos de oro…»

Antonio David Flores ha vuelto a hablar públicamente tras anunciar su separación hace un par de semanas. Esta vez ha sido a su salida de la peluquería donde se le ha preguntado por la proximidad del juicio que tiene pendiente por el alzamiento de bienes que se le atribuye. El exGuardia Civil se ha cansado y se ha plantado ante la prensa. Ha concedido las que dice que son sus últimas palabras a la los medios de comunicación.

El exmarido de Rocío Carrasco se ha mostrado muy contundente: «Yo no voy a hablar más para la prensa, todo lo que tenga que decir lo voy a decir en mi canal de YouTube. Si vais a estar esperando aquí a que haga una declaración, estáis perdiendo el tiempo. Os lo digo para que lo sepáis. Me puedes hacer diez millones de preguntas que no voy a contestar más nada», ha zanjado. No obstante, los reporteros han tratado de sacarle alguna que otra declaración, pero él insiste: «El titular ya os lo he dado».

Unas horas después de estas sorprendentes palabras, era el momento de preguntarle a Rocío Flores por ellas. Aprovechando su presencia en el plató de El Programa de Ana Rosa, espacio matinal donde colabora habitualmente, Joaquín Prat ha querido conocer su opinión. Lejos de no querer pronunciarse, la joven ha dejado un titular que cae por su propio peso ya que ha nombrado a su madre para defender a su padre: «No tengo ni idea si serán las últimas. Ni soy Rocío Carrasco la gallina de los huevos de oro, ni soy Antonio David Flores. Qué queréis que os diga…».

Una vez introducida su opinión, ha sido el momento de que el resto de colaboradores opinen sobre la ley del silencio que ha impuesto Antonio David Flores. Si me preguntas a mi personalmente, la primera que no quiere que esté en televisión soy yo. Miguel Ángel Nicolás piensa que si no se habla de él, su canal se hundirá, algo que Rocío Flores no comparte: «¿Por qué? Él ha dicho que el canal de Youtube va a ser diferente y tiene todo el derecho del mundo a defenderse y a hablar».

Nicolás sostenía que Antonio David utilizaba su canal para atacar a los periodistas, pero Rocío ha sacado la cara por su padre, como era de esperar y ha declarado que «la primera que no quiere que esté en televisión soy yo» y apoya su nuevo proyecto: «Los dos vídeos que he visto del canal de mi padre han sido dos promociones. Más que criticar a compañeros es defenderse de cosas que se han dicho. Ha estado mucho tiempo silenciado», ha concluido.

Precisamente, es en su canal de YouTube donde el padre de Rocío Flores ha convocado a sus más de 71.000 suscriptores en una manifestación de ‘la Marea Azul’, nombre por el que se conoce a la horda de seguidores de la familia Flores-Moreno, en Málaga. El objetivo es que la gente ya está cansada. Ya está cansada de tanta mentira, de tanto atropello, de tanta injusticia. De ahí a que ya no solamente en redes sociales se haga mención a todo ello, sino que también se concentre en la calle».