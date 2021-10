El fracaso de Antonio David Flores que podría llevarle a la cárcel

Antonio David Flores ha reconocido en diversas ocasiones que todo lo sucedido le ha “destrozado la vida”, aunque siempre que lo dice usa las palabras adecuadas para dejar patente que él continúa luchando por hacer justicia y que todo podría estar más de su lado de lo que muchos piensan. Pero la revista Lecturas publica esta semana la noticia del último fracaso judicial. Un golpe inesperado que tiene mucho que ver con sus hijos y el uso que de ellos ha intentado hacer legalmente.

Tal y como narra la citada revista, Antonio David ha perdido una batalla clave en la denuncia que Rocío Carrasco le ha puesto por insolvencia punible y alzamiento de bienes. El equipo legal de la hija de la Jurado acusa a su exmarido de haber escondido el dinero que ganaba cobrando a través de empresas y terceros a fin de no pagarle los cerca de 80 mil euros que le debía. Flores trató de evitar la pena de cárcel que piden para él tanto su exmujer como la fiscalía recurriendo a su hijo David para que interviniese pidiendo ser reconocido como la persona a la que Antonio David debe el dinero, ya que la pensión alimenticia que su padre no pagó era la que tenía que ver con él. No lo ha conseguido.

Si su plan hubiera sido fructífero, la demanda de su exmujer no tendría razón de ser, pero el juez considera que es Rocío Carrasco la persona a la que se le debe el dinero, y el juicio sigue adelante. El fiscal pide 3 años de cárcel para el andaluz y su exmujer 4. Él ha intentado frenar el litigio, pero por ahora la sombra de la prisión sigue sobrevolando su futuro sin que pueda hacer nada para evitarlo.

Todo esto ocurre a la vez que se ha hecho público que la relación entre Antonio David Flores y Olga Moreno se ha roto. Aunque los protagonistas continúan sin confirmar su separación, parece que la situación no es lo más cómoda posible ni para ellos ni para Rocío Flores, que se ha visto en medio no solo del final del matrimonio de su padre con ‘Oa’ sino también de la otra historia que rodea esta ruptura: la que relaciona al malagueño con otra mujer.

Parece que Flores está dispuesto a denunciar todo lo que no considera cierto o justo de lo que se está diciendo de él, pero sin duda este último fracaso legal podría ser un jarro de agua fría para él. Hasta hace no mucho el de Málaga apenas se encontraba muros en sus discursos televisivos o en las revistas. Pero el paso al frente de Rocío Carrasco con su docuserie ha dividido en dos no solo a la opinión pública sino a muchos rostros de la televisión. Eran pocos los que hasta Rocío, contar la verdad para seguir viva, dudaban de los discursos del colaborador. Ahora las tornas han cambiado.