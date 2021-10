Antonio David Flores lleva días anunciando en Instagram su nuevo proyecto. Aunque aún no lo ha terminado de definir, el padre de Rocío Flores ha abierto un canal de Youtube en el que por ahora solo ha colgado unos vídeos breves, de pocos segundos, que dejan entrever que la temática de este nuevo altavoz del exguardia civil es la que se espera: todo lo sucedido antes, durante y tras la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Como ya ocurrió en su última participación en esta plataforma digital, Antonio David se mostró tranquilo, seguro de sí mismo y muy agradecido a toda esa gente que le apoya bajo el nombre de Marea Azul. El dueño del canal y el invitado son buenos amigos pero, a pesar de ello, Arrabal hizo alguna pregunta no muy cómoda a Flores, que no dejó ninguna sin contestar.

El exmarido de Rocío Carrasco aseguró que él es una persona que se equivoca “todos los días 200 veces, estamos continuamente en crecimiento y aprendiendo de la vida. Si uno no comete errores no aprende y no hay nada más bonito que aprender de los errores”. Pero si alguien podía pensar que con esta afirmación estaba reconociendo algo de lo que se le lleva acusando meses, Antonio David dejó claro que no estaba hablando de eso al confesar que su “última equivocación fue ser una persona confiada con quien no lo tenía que haber sido. Me refiero a lo profesional, porque lo personal de mi gente saben cómo soy y ahí no hay mentiras”.

¿Quiere Antonio David Flores limpiar su imagen a través de su nuevo canal de YouTube? La respuesta es no, y además las carcajadas previas indican que nada más lejos de la realidad. “Yo les preguntaría que imagen hay que limpiar”, decía el que fuera yerno de la Jurado. “No tengo que limpiar ninguna imagen. Han querido hacer ver que soy una persona que no soy”, comenzaba antes de señalar a quienes han emitido el documental. Para él, “los que tienen que limpiar su imagen ellos. Me han señalado cruelmente, me han destrozado la vida personal y profesional y aquí estoy, sin chaleco antibalas. Ellos son los que les tendrá que perdonar alguien y tendrán que responder ante la justicia por haberme arruinado la vida”.

El que fuera colaborador de Telecinco ha contado a Arrabal que, por ahora, llega a final de mes gracias a que tiene un austero nivel de vida, aunque espera que su nuevo proyecto le permita estar más desahogado de aquí a unos meses. Sobre los inicios de la emisión de la docuserie que ha puesto su vida patas arriba, el malagueño ha confesado que lo pasó realmente mal. “Estaba con mis hijos, intentaba estar lo más fuerte posible delante de ellos, pero estaba destruido y lloraba por los rincones pero eso me ha hecho crecer y más fuerte”. Asegura también que esto ha sido “un cañonazo muy fuerte en el que ha tenido tiempo de pensar”, y una de las cosas que tiene claras es quienes son exactamente sus enemigos.

Aunque tiene pensado demandar a Kiko Hernández, Carlota Corredera y demás, el andaluz asegura que “la gran mayoría de los que están ahí les han obligado a posicionarse donde no querían. No me lo han dicho, pero sabemos cómo funciona este negocio. Pero ellos no son mis enemigos, mis enemigos son los que realmente me han hecho año, que son la Fábrica de la tele. Oscar Madrid y Adrián Cornejo, y con ellos voy a ir adelante hasta dejarme la última gota de sangre”.

El que fuera primer amor de Rocío Carrasco tiene muchas cosas claras, y aunque asegura que jamás volvería a trabajar para la productora que tanto daño le ha causado, no opina lo mismo de Telecinco, habiendo dejado abierta una puerta con la cadena y asegurar que lo que necesita es “tiempo y esperar…”