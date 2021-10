Parece que Antonio David Flores va levantando cabeza tras su último triunfo en los juzgados. El exguardia civil ganó la demanda interpuesta contra La fábrica de la tele debido a que su despido se hizo en directo en Sálvame sin habérselo consultado a él antes. “Estoy muy contento y es el primer paso de los muchos que vamos a dar”, dijo nada más saberse la sentencia. Desde que su exmujer, Rocío Carrasco rompió su silencio en Rocío: contar la verdad para seguir viva, el excolaborador se ha colocado en el ojo del huracán debido a su testimonio. Sin embargo, y pese a que Antonio David se encuentra alejado de los medios de comunicación, ha dejado claro que va a seguir luchando para poder limpiar su imagen. Este sábado, su abogado, Iván Hernández ha concedido una entrevista al programa radiofónico Vergara en Compañía y ha hablado sobre cómo vivieron los meses anteriores, así como qué pasos van a realizar a partir de ahora.

“Nos quedan pasos por dar”, confirma el letrado que ha su vez ha revelado que han sido meses complicados tanto para Antonio David como para el resto de la familia. “Fue durísimo”, ha indicado. De hecho, pese a que es su cliente, su relación va más allá y han creado una amistad fuera del despacho de abogados. Uno de los puntos que ha querido recalcar Hernández es que van a tomar acciones legales contra aquellos que hayan llamado “maltratador” al padre de Rocío Flores. Lo harán tanto por la vía civil como por lo penal. “Algunas ya se han interpuesto y otras están en curso. Es muy complicado todo esto”, ha explicado.

También ha expresado que, bajo su punto de vista, Antonio David Flores no volverá a ningún formato que pertenezca a la productora con la que ha tenido que verse las caras en un juzgado. “Nadie puede asegurar nada en esta vida. Pero en lo ultimo que pensaría es en una vuelta de David a La fábrica de la tele porque le han hecho mucho daño a él y a su familia”, ha manifestado el abogado.

Sin embargo, no ha querido revelar nada sobre el entramado judicial entre David Flores -hijo- y Rocío Carrasco por la demanda interpuesta por la pensión alimenticia. “No te puedo contestar. Sé lo mismo que el resto”, ha terminado diciendo sin querer entrar en más detalles.

Ante la última victoria judicial, Antonio David quiso expresar sus sentimientos a través de Instagram, plataforma que había dejado de lado desde la emisión de la docu-serie de Rocío Carrasco. “Aún no ha habido un día en el que no me haya acordado de ese lunes 22 de marzo, el día de mi despido de Sálvame. No porque dejase de trabajar con ellos sino por los motivos que delante de toda España estaban dando. Sentí vergüenza, miedo, no podía creerme lo desprotegido que estaba. No podía creer ni las razones que se daban ni el escarnio público al que me sometieron a mi y a mi familia durante meses. Ese día fue uno de los peores de mi vida. Me costaba levantarme de la cama. Recuerdo a mi abogado/amigo Iván Hernández con lágrimas en los ojos decirme, ‘David, esto hay que arreglarlo dónde hay que arreglarlo, en los juzgados. Se que es difícil pero ahora te toca aguantar y ser fuerte porque les llegará su merecido’(…)”, expresó.