Raquel Mosquera sigue adelante con su vida después de los serios achaques de salud que vivió recientemente, debido a una recaída de su enfermedad que la mantuvo ingresada en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid durante varias semanas. Al parecer, y según apuntó la propia Raquel en una entrevista posterior a su alta médica, los últimos acontecimientos en torno a su vida relacionados con la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, habrían sido el detonante de una situación que le vino grande: “No pude con tanta mentira”, explicaba con contundencia en la portada de la revista Semana.

Sin embargo, lo referente a la vida de la hija de su difunto marido Pedro Carrasco no era el único quebradero de cabeza para Raquel. Las estrecheces económicas por las que atravesaba su negocio habrían puesto en jaque la vida de la madrileña hasta el punto de tocar fondo. Raquel aseguraba que no se encontraba en la ruina pero, sin embargo, ponía a la venta su casa de Galapagar en la que había vivido más de una década. Una propiedad situada en la exclusiva urbanización Los Jarales y cuya vivienda constaba 377 m² distribuidos en dos alturas y un semisótano. La propiedad, dotada de cuatro dormitorios, tres baños y varias terrazas, además de cuarto de lavado, gimnasio, bodega y trastero, salía al mercado por un precio de medio millón de euros que Mosquera se veía obligada a bajar en 30.000, al no tener el éxito esperado en el mercado inmobiliario. De este modo, la casa de Raquel volvía a postularse en el mercado inmobiliario por un precio de 469.000 euros. Una rebaja del 6% que podría haber surtido efecto.

Según hemos podido comprobar, Raquel habría retirado el anuncio en los diferentes portales de internet en los que la vivienda permanecía en venta desde hace meses. Según reza el aviso de la propia página, los dueños del inmueble habrían retirado el anuncio nº 94313827 el día 25 de octubre de 2021. Puestos en comunicación con los responsables de la representación de Raquel para comprobar si la estilista había vendido finalmente su casa, ha sido imposible encontrar una respuesta al respecto y recientemente los coches de la peluquera y su marido brillaban por su ausencia en su hasta ahora domicilio de la sierra de Madrid.

Como contrapunto y solo hace dos días, Raquel publicaba en su cuenta una fotografía junto a su esposo al lado de la chimenea de este domicilio y escribía: “Buenas tardes, de Domingo!!! Mis Amores!!! Hoy es un día familiar, nos gusta mucho encender la chimenea, y crear un buen ambiente cálido y hogareño!!! Muchos besos, para cada [email protected] de [email protected]”. Sin embargo, en la instantánea Raquel aparece con un color de pelo muy diferente al que lució en su última aparición televisiva como colaboradora del espacio Viva la vida.

Sea como fuere, lo cierto es que el hecho de que el anuncio de la venta de la casa de Raquel ya no exista en la Red solo puede significar una buena noticia para la viuda de Pedro Carrasco ya que o bien ha vendido el inmueble o por el contrario se ha echado atrás en su intención de deshacerse de él. Esta segunda opción menos probable ya que como todos sabemos, la peluquera ha vendido gran parte del mobiliario de su casa por medio de una conocida plataforma de compra y venta de productos de segunda mano.