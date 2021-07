Habla el representante de Raquel Mosquera: “La familia está preocupada”

Emma García comenzaba este sábado pasado dando la noticia de que Raquel Mosquera había sido ingresada de nuevo en el hospital Puerta del Hierro de Madrid. Desde el 2006, la peluquera padece trastorno bipolar, dolencia por la que tiene que estar medicada y en constante revisión médica. De hecho, ella misma ha hablado en reiteradas ocasiones sobre la enfermedad que padece. Durante la emisión de ‘Socialité’, el equipo del programa ha podido hablar con Javier Álvarez, el representante de la televisiva para conocer de primera mano cuál es su estado de salud.

“Está peor que la otra vez. En la otra ocasión, sufrió ese brote psicótico diagnosticado por la enfermedad. Yo creo que ha sufrido una continuación, el nivel todo tipo de químico que tenemos en nuestro cerebro hay que equilibrarlos y eso lleva un proceso. Por eso los temas psiquiátricos son tan complicados, delicados y largos”, ha comenzado diciendo. “La llevó directamente al hospital su pareja, Isi, no la llevó ninguna ambulancia. La ingresaron la semana pasada no, la anterior. El 30 de junio o 1 de julio”, ha añadido Álvarez. También, ha revelado que por el momento no tienen más noticias sobre Raquel Mosquera. “Como el fin de semana están los médicos de urgencias, no se suele informar a la familia. “El alta no nos preocupa porque está bien atendida en el hospital y lo que más nos importa es que ella esté bien», ha explicado el representante y abogado de Mosquera.

El citado formato ha podido descubrir que Raquel lleva ingresada aproximadamente 13 días, y que no recibe la visita de ningún familiar debido a las restricciones instauradas por el coronavirus. Además, tampoco puede tener contacto vía telefónica y se encuentra en el área de psiquiatría del hospital. Recientemente, el 13 de abril, la exconcursante de ‘Supervivientes’ también fue ingresada. Fecha que coincidió con la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. En dicho documental, la madre de Rocío Flores relató cuál era la relación con su padre, algo que parece ser con lo que no está de acuerdo Raquel Mosquera, viuda de Pedro Carrasco. Tal y como ella comentó en una ocasión, “los nervios” no son buenos para el trastorno que padece.

Por otro lado, Isi, su pareja, no se separa de ella, aunque ahora deberá esperar para poder abrazarla. En las inmediaciones de su vivienda, han aguardado su llegada los medios de comunicación, y aunque no se ha pronunciado con ligereza sobre este nuevo ingreso de Raquel, ha revelado que “está bien”. Por el momento, el alta de la peluquera sigue en el aire, porque primero debe recuperarse para poder volver a casa con los suyos, que tendrán muchas ganas de poder estar con ella y arroparla en este bache de salud que ha tenido como consecuencia del trastorno bipolar que padece.