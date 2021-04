Raquel Mosquera ha salido de su escondite. Tras preocupar a todos hace dos días al no querer mostrar su rostro cuando recibió el alta médica, la exmujer de Pedro Carrasco ha reaparecido 48 horas después para tranquilizar a todos. Lo ha hecho en compañía de su inseparable pareja, Isi, quien ha estado muy pendiente de ella los 12 días que ha estado ingresada en el hospital.

Ambos llegan a las instalaciones de su casa en el coche de él y allí aguardaban los medios de comunicación. Raquel Mosquera se ha bajado del coche y con mucha cordialidad ha dicho «Buenos días», para seguidamente responder que «estoy bien, gracias» a la pregunta de cómo se encontraba. También ha dicho que su hijo Romeo también está bien y que ella se encuentra completamente reestablecida.

Todo esto ha quedado como susto mayúsculo de salud que la peluquera espera que no se repita. Para eso, los médicos le han ajustado la medicación y han incrementado su seguimiento hasta que esté mejor. Sea como fuere, lo cierto es que se le ha visto bastante recuperada.

Hay que recordar que fue a mediados de abril cuando Raquel Mosquera necesitaba atención médica tras sufrir un brote psicótico. La tensión que le había generado convertirse el salir de nuevo a la palestra, como consecuencia del relato de Rocío Carrasco, así como volver a remover sentimientos duros con la muerte de su marido, la habían hecho mella. Hay que reseñar que está diagnosticada de bipolaridad desde el año 2006.

Raquel mantuvo un rifirrafe con la hija de su marido. Carrasco dejó entrever que la viuda de su padre se había apropiado de un reloj de oro de la marca Rolex, que tenía un gran valor sentimental para ella porque su padre lo llevaba «siempre» y porque tiene grabada la fecha en la que se casó con Rocío Jurado.

A lo que no ha querido contestar es a lo que dijo Rocío Carrasco de que Pedro Carrasco «jamás hubiese permitido a Raquel hablar en platós como lo ha hecho. No hubiera sucedido nunca, de esa forma, no. Hubiesen seguido como ellos estaban, haciendo entrevistas ellos. No lo permitiría, jamás». Da la sensación de que Mosquera buscar dar un paso al lado en pro de su salud mental, y tranquilidad.

La única manifestación suya referida a esta historia tuvo lugar en sus redes sociales, donde sacó la cara por el boxeador: «Ya que él no se puede defender. Y porque creo también en la justicia divina, aparte de la terrenal. No voy a consentir que nada ni nadie manche su imagen pública ya que fue una bellísima persona y un gran señor, en todos los aspectos y sentidos. No dejó pasar la oportunidad de elogiar al desaparecido Pedro Carrasco: “Especialmente, un buen y magnífico padre, buen hijo y esposo, sin olvidar que fue y será siempre un magnífico deportista y campeón del mundo de boxeo. ‘El marino de los puños de oro’, ¡aunque se me vaya la vida en ello!», escribió.