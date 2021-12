Hace tiempo que a Terelu Campos dejaron de interesarle las relaciones sentimentales. Enamorarse no ocupa un lugar prioritario en su lista de asuntos pendientes y a veces ha mostrado cierta desidia personal cuando se ha tratado este asunto. Lo que nadie imaginaba es que dos décadas después de conocer al padre de su hija confesara que se arrepiente de haberse separado de él.

La colaboradora está en un momento perfecto de madurez. Tiene la capacidad de ordenar sus pensamientos, libertad para hacer y quedarse con lo que quiera, así como descartar lo que no le sume. A través de su blog en la revista Lecturas ha rememorado cómo se dio el romance y posterior boda con Alejandro Rubio, el hombre que le dio a su hija Alejandra, lo que más quiere en este mundo.

«En el verano de 1997 conocí a Alejandro Rubio y la verdad es que fue un flechazo. Nos presentaron unos íntimos amigos de él que, actualmente, siguen formando parte de mi día a día», comienza diciendo. Aunque tuvo claro que quería casarse rápidamente, su ocupación profesional al frente del programa vespertino de Telemadrid le exigía demasiado tiempo. No había espacio para preparar una boda. Finalmente, pasaron por la vicaría el 14 de marzo de 1998.

Su amor no llegó a buen puerto y han pasado casi 20años de que recondujeran sus caminos, pero tiene una fuerte convicción: «De alguna manera, Alejandro sigue siendo el hombre más importante de mi vida, porque con él he tenido lo más importante de mi vida: mi hija, Alejandra. El próximo mes de febrero se cumplirán diecinueve años de nuestra separación», cuenta.

A través de las páginas de la revista, Terelu Campos va contando cómo llegaron los días malos que terminaron por dinamitar el matrimonio: «Después, llegaron los problemas como en todas las parejas, pero nunca nos perdimos el respeto y, gracias a eso, tenemos la relación que tenemos. Ninguno de los dos somos perfectos. Los dos contribuimos a que nuestro matrimonio no funcionara», explica.

Pero deja entrever que hay algo que podría haber evitado la disolución de su matrimonio: He pensado, y él lo sabe, que si yo hubiera tenido un poco más de paciencia…». Y termina zanjando que fue un error separarse: «En la vida tomamos decisiones y hay que aprender a vivir con ellas. En aquel momento creí que separarme era lo mejor, pero con lo que sé hoy de cómo son las relaciones, probablemente, no fue lo más acertado. No podemos reescribir nuestra historia».

Terelu Campos y su reconciliación cada vez más imposible

No hablamos de la que podría haber efectuado con el padre de Alejandra Rubio sino la que tiene Terelu Campos tiene pendiente con su hermana. Las dos están viviendo un distanciamiento que dura ya semanas y que, entre otras cosas, tiene precisamente como atenuante a la hija de Terelu. Las palabras de Carmen Borrego hacia su sobrina, llegando a reconocer que le llamaba «la niña de la curva» han dinamitado la paciencia de su madre. No obstante, desde Las Campos se sigue manteniendo que pasarán las Navidades «en familia».