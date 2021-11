Alejandra Rubio se rompe en directo y este es el motivo

No suele ser habitual que Alejandra Rubio se deje llevar por las emociones y, mucho menos, ante las cámaras. La nieta de María Teresa Campos tiende a mostrarse firme y fuerte en cada una de sus apariciones, pero hay temas a los que es especialmente sensible. Esto es justamente lo que ha ocurrido este fin de semana en el programa Viva la vida, donde la joven no ha podido contener la emoción cuando Emma García le ha puesto un vídeo con unas imágenes junto a su madre.

En medio de ciertas polémicas que en las últimas semanas han rodeado a su madre y a su tía, Alejandra no ha dudado en comentar la buena relación que Terelu mantiene con el que fuera su pareja y padre de Alejandra, Alejandro Rubio. Justo un día antes de que Alejandra haya aparecido en el plató del espacio de fin de semana de Mediaset, Terelu Campos defendía a su hija a capa y espada y además dio las gracias precisamente a su exmarido, lo que ha provocado que Alejandra se emocionase mucho.

Según ha comentado la nieta de María Teresa Campos, Terelu y Rubio mantienen una buenísima relación, veinte años después de su separación. De hecho, la joven le ha dado las gracias a su madre por el apoyo que le ha prestado en público: “para mí es muy importante, porque lo he pasado mal. Hay cosas en las que tengo razón, y que se posicione…”, ha dicho.

Alejandra no quiere bajo ningún concepto que su madre lo pase mal y es consciente de que el enfrentamiento con su hermana, Carmen Borrego, no le hace bien. Por eso, valora aún más que se posicione y la defienda, ya que sabe que podría ser un lío para ella.

La nieta de María Teresa Campos se ha emocionado de manera especial con las imágenes en las que Terelu Campos le da las gracias a su exmarido por el apoyo. “Les quiero mucho a los dos. Son mis padres”, ha dicho. Además, ha asegurado que se siente muy orgullosa por el hecho de que su padre apoye a su madre después de tantos años separados: “para mí es muy importante”.

De la polémica que mantiene con su tía, Carmen Borrego, y que, obviamente es doloroso para su madre, Alejandra ha dicho: “ya sabe que yo no le doy tanta importancia a lo que diga la gente en general, lo que diga Carmen si me afecta más”, ha recalcado.

Aunque se ha mostrado feliz de recibir el apoyo de su madre, pensaba que ese momento nunca iba a llegar ya que lo habitual es que Terelu Campos mantenga una posición neutral. “Incluso en privado me ha dicho ‘que ya basta que somos familia que no se nos puede ir de las manos’ y al final…”, ha comentado Alejandra Rubio.