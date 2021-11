Terelu Campos abandona su última revisión médica visiblemente seria

Para Terelu Campos la salud es lo primero y por ello no deja pasar la oportunidad de acudir a una revisión médica preventiva siempre que puede con el fin de detectar cualquier posible enfermedad a tiempo. Y es que teniendo en cuenta que la colaboradora ya ha pasado por dos cáncer de mama, es evidente que a día de hoy sigue las recomendaciones médicas a rajatabla y no se pierde ni una cita médica, pese a que esto conlleve hacer un hueco a su apretada agenda mediática.

Fue durante el pasado viernes cuando la hija de María Teresa Campos fue fotografiada por las cámaras de Gtres en su salida del hospital Fundación Jiménez Díaz, al cual acostumbra a acudir para llevar a cabo las revisiones mencionadas anteriormente como informan desde Semana. Con un total look negro y la compañía de un amigo, la madre de Alejandra Rubio llegaba a la clínica muy bien peinada y maquillada. Un detalle que podría indicar que tal vez durante los momentos previos a la cita tuvo que hacer alguna grabación o una colaboración con algún medio de comunicación.

Unos minutos después de su entrada en el centro sanitario, Terelu lo abandonó con gesto serio para poner rumbo a un herbolario cercano. Y es que aunque a priori el estado de salud de la colaboradora parece ir viento en popa, estas visitas rutinarias no son nada fáciles para ella, ya que quizás le hagan recordar los duros momentos sufridos hace ya casi diez años, cuando fue diagnosticada con el primer carcinoma maligno en el pecho derecho durante unas vacaciones en Hawaii. Una situación con la que tuvo que lidiar de nuevo seis años después, cuando apareció un nuevo tumor en la mama. No obstante, la hermana de Carmen Borrego consiguió superar estos dos baches y en 2017 pudo anunciar que había vencido al cáncer: “Cuando fui a la última consulta de mi oncólogo, iba muy angustiada, pensé que me iba a decir que no había podido llegar a la meta, y cuando me dijo que estaba todo bien, respiré”, confesó. Aún así, el miedo nunca ha desaparecido del todo y Terelu prefiere hacer caso a eso de “prevenir antes que curar” acudiendo continuamente a sus revisiones rutinarias.

Una visita en un momento familiar complicado

Esta visita al hospital justo ha tenido lugar cuando el clan Campos no parece estar atravesando su mejor momento. La enemistad entre Alejandra Rubio y Terelu con Carmen Borrego es evidente, y aunque las hermanas tendieron puentes durante la celebración del cumpleaños de Belén Esteban con una conversación, aún queda mucho trabajo por hacer para que todo vuelva a ser como antes.

En medio de la guerra entre sus hijas está María Teresa Campos. La presentadora está inmersa de lleno en los preparativos para mudarse a la que será su nueva casa. De hecho, durante el día de ayer pudimos verla entrando a su nueva urbanización sin la compañía de sus hijas y con una imagen física mucho más descuidada de la que acostumbrábamos a ver en televisión.