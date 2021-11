Después de meses y meses con el foco puesto en el clan Campos por sus continuas trifulcas, Carmen Borrego ha dado la cara. La hermana de Terelu se sentó en el plató de Sábado Deluxe para someterse al famoso polígrafo de Conchita en una noche en la que todas las verdades que la audiencia demandaba salieron a la luz.

Pese a que la expectación por parte de sus compañeros de Sálvame era máxima, la hija de María Teresa Campos quiso calmar las aguas con su entrevista y desde un primer momento aseguró que no tenía “intención de incendiar nada”. Unas palabras que dejaban entrever que Carmen Borrego estaba absolutamente dispuesta a tender puentes con su hermana y su sobrina para poner fin a la guerra mediática: “No vengo a hacer daño a nadie”, explicaba.

Este primer acercamiento entre Terelu y Carmen ya tuvo lugar durante la fiesta de cumpleaños de Belén Esteban. Según aseguró Laura Fa para Socialité, ambas permanecieron un rato hablando y alejadas del bullicio de gente. De hecho, Carmen confirmó que la conversación había ido bien, aunque aprovechó su participación en el Deluxe para explicar los detalles del encuentro: “Empezamos a hablar como si no hubiera ocurrido nada. Para mí fue un momento importante porque fui consciente de que esto tiene marcha atrás. Aunque esté enfadada por cosas que se tienen que hablar, sé que la quiero con locura”, reconocía Borrego. Unas palabras que probablemente hayan calado de lleno en el corazón de Terelu. Además, durante el 48 cumpleaños de Belén, Alejandra Rubio también tuvo oportunidad de saludar a su tía: “Mi sobrina llegó al cumpleaños y vino a saludarme, luego no volvimos a coincidir y no hablamos más en toda la noche”. No obstante, la relación entre ellas no parece tener una solución tan sencilla como la de Terelu. Y es que pese a que la colaboradora de Viva la vida es la hija de su hermana, Carmen no ha tenido reparo en asegurar que la joven es “poco constante” en sus estudios, al haber abandonado sin terminar Diseño de moda y derecho: “No es que lo diga yo, lo ve todo el mundo”. Aún así, quiso quitar hierro al asunto justificando a la influencer: “Uno puede equivocarse veinte veces hasta encontrar el camino a seguir”.

La noche del sábado estuvo cargada de emociones y en uno de los momentos, Carmen Borrego intentó engañar al polígrafo haciéndole creer que un gesto de su hermana no le había molestado. Y es que Terelu recientemente compartió una imagen junto al hombre de confianza de su madre en la que se refería a él como un hermano. Finalmente, a la colaboradora de Sálvame no le quedó más remedio que admitir su dolor: “A mí me hizo daño cuando colgó la foto llamándole hermano. Cuando hay este enfrentamiento entre hermanas, a quien le llega al alma es a mí”, concluyó.

Pese a los últimos encontronazos entre Terelu y Carmen, esta última ha afirmado que su hermana es una pieza fundamental en su vida y espera que pronto la guerra llegue a su fin: “No puedo vivir sin ella”.