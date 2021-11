Anabel Pantoja ha vuelto a aparecer públicamente y lo ha hecho con honores. La sobrina de Isabel Pantoja ha presentado su nueva colección de joyas en un momento delicadísimo para la familia. La fractura existente entre todos sus miembros, con dos bandos bien diferenciados, convertían su presencia en noticia. Había que preguntarle por cómo está el distanciamiento con su primo, por el aplaudido discurso de su prima Isa para defenderse de las acusaciones de Kiko.

Pero a la colaboradora de televisión lo que más le interesaba y preocupaba era la puesta de largo de sus joyas tras la mala experiencia previa que tuvo en anteriores colecciones. Hay que recordar el conflicto generado en la promoción de su marca en 2020, cuando rivalizó involuntariamente con Belén Esteban. Una jugada que a punto estuvo de llevarse por delante su íntima amistad con la princesa del pueblo. Afortunadamente, las dos supieron reconducir la situación y limaron asperezas para hoy en día ser uña y carne. Una buena manera de demostrarlo es que la de Paracuellos ha estado presente en el evento para celebrar el nuevo lanzamiento de su gordi, como se llaman cariñosamente.

La andaluza estuvo arropada por su marido, Omar Sánchez, con el que posó en el photocall y que también presentó su propia línea de joyas. Atrás quedan las polémicas imágenes emitidas por Sálvame en las que presuntamente el canario podría haberle sido infiel a su mujer poco después de la boda. Besos, abrazos, caricias y miradas cómplices sirvieron para ver lo embelesados que están el uno con el otro.

Estas son las primeras imágenes de la colaboradora de televisión, tras los rumores que han surgido en el programa de sobremesa de Telecinco respecto a un supuesto hermano secreto, hijo de Bernardo Pantoja. Estas especulaciones no enturbiaron una noche en la que la sobrina de Isabel Pantoja estaba radiante.

En ella se dieron cita muchos compañeros y amigos de la prima de Isa Pantoja como es el caso de Lydia Lozano, Carlota Corredera, Gema López, Marta López Álamo, que -llamativamente- posó sin Kiko Matamoros. Belén Esteban, Manuel Cortés, Amor Romeira, Alexia Rivas, Nagore Robles, el maestro Joao y Alejandro Albalá disfrutaron de una gran noche en la que estuvieron apoyando a la prima de Kiko Rivera y en donde también hubo muchas ausencias.

Anabel Pantoja se puso delante de los micrófonos con muchos asuntos por tratar, pero se mostró decidida a no participar en polémicas. «Esto no me lo va a empañar nadie. Si tengo algún familiar en el mundo, que venga y me lo cuente. No me gusta enturbiar nada con fantasmas y humo».

La sevillana no perdió la oportunidad tampoco de agradecer a sus compañeros todo el apoyo recibido: «Muchas gracias Carlota y a todos mis compañeros, por apoyarme ¡Belén, eres única!». Quien también se pronunció fue Omar Sánchez:» En estos primeros meses de casados estamos muy contentos. Han salido noticias, pero todas falsas, porque yo estoy más feliz que nunca. Estoy muy tranquilo. Ella confía en mí, porque somos un gran equipo, nos queremos mucho y estamos muy contentos con lo que hemos formado». A continuación, todos los invitados al fiestón de Anabel Pantoja.