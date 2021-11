Isa Pantoja se ha hartado de su hermano y ha cargado contra él después de los últimos acontecimientos. Kiko Rivera prendió la mecha el pasado fin de semana durante su entrevista en Sábado Deluxe al asegurar que Isa le había pedido ayuda. Según el relato del dj, su hermana recurrió en el pasado a él tras alguna discusión doméstica con su pareja, Asraf Beno.

Pero la versión del marroquí es diametralmente opuesta, negándolo todo tan solo unas horas después en Viva la Vida. Y no solo eso sino que también contradijo la versión de Kiko, quien aseguró que tuvo que ir a buscar a su hermana en varias ocasiones: «Siempre, como dice él, no ha sido. Fue solo esa vez y él no fue a recoger a su hermana a las tantas de la mañana, no fue así. Que utilice esto para hacer daño a su hermana y a mí…», contaba el novio de Isa.

Estos supuestos problemas domésticos se han convertido en objeto de debate en las principales tertulias del corazón. Este pasado martes, Sálvame demostraba a través de Kiko Hernández que Asraf no estaría diciendo toda la verdad: «Me demuestran a través de mensajes y de audios que tengo aquí que es falso y que esta chica llama y le dice a su hermano ‘sácame de aquí», comentó el colaborador.

De hecho, Hernández no tuvo problemas en reproducir el audio: «Es importante, por favor ¡De verdad te lo juro! ¡Cógeme el p*** móvil!», dice Isa Pi. Cuando Kiko Rivera ve los mensajes, llama a su hermana raudo y veloz, pero no se lo coge. La preocupación aumenta y opta por escribirle: «Me has dejado preocupado carajo, te estamos llamando. Isabel, cógelo». Pero ella responde con la ubicación del lugar donde está. La respuesta de su hermano es hacer una foto al volante y preguntarle «¿Salgo o no salgo?». Acto seguido, Isa Pantoja le dice a Kiko que va a intentar quedarse esa noche en casa de una amiga. Pasados unos minutos, le manda al músico una foto junto a una persona de su confianza, con el mensaje «Sana y salva».

Isa Pantoja, harta de Kiko Rivera

Con este caldo de cultivo, era el turno de Isa Pantoja, que ha hablado en El Programa de Ana Rosa de manera clara: «El audio lo ha filtrado Kiko porque Kiko Hernández dice que tiene su autorización. Mi hermano dice a cámara que mentimos Asraf y yo. No sé en qué exactamente. A lo mejor es que intentar agravar esa situación y tratan de sacar algo diferente. Parece ser que Kiko Hernández da entender que Asraf no me trata bien…no sé con qué intención lo hace», ha dicho de manera introductoria.

Isa Pi visitó el pasado domingo a su madre en Cantora y ha contado cómo se lo encontró: «Mi madre está mejor, pero sigue con su duelo por la muerte de mi abuela. No se acostumbra a estar sin ella. Sabe que estaba mal y era muy mayor pero no es consuelo». Allí no hablaron de la entrevista de Kiko en el Deluxe, pero sí que lo hicieron de Kiko Rivera. «Esa parte prefiero quedármela. Mi madre me ha dicho que nunca va a hablar, se va a quedar al margen». Pero la peruana tira con bala cuando le preguntan sobre si la reconciliación de Kiko con Isabel Pantoja está más lejana que nunca: «Mi hermano no tiene interés en ir a ver a mi madre».

Sobre el episodio de la tos de su abuela y la apatía de Isa Pantoja, esta se defiende: «Vuelve a ser el Kiko de antes, el que piensa que todos van contra él. Cuando escucho esas palabras me quedo impactada. Yo siempre he dicho que no tenía relación con mi abuela pero me he preocupado, he estado ahí con mi madre y mi conciencia está tranquila».

La hija de Isabel Pantoja se ha mostrado muy enfadada y cuenta que tras el episodio de los audios «no tengo ganas de verlo ni de hablar porque lo que hace no es tender puentes sino todo lo contrario». Isa se ha ido calentando poco a poco hasta dejar en evidencia a su hermano, enumerando todas las contradicciones que ha ido cometiendo este tiempo con su familia y con sus propias palabras: la venta de Cantora, su presencia en Telecinco, su trato con la familia…

El episodio de los audios

El último punto que Isa Pi ha tratado ha sido la controversia de los audios anteriormente mencionados. No le ha gustado lo más mínimo que su hermano filtre los mensajes. «Nunca dicho que me menosprecien ni que me sienta menos que mi hermano. Quiero aclarar que le llamo una vez para decirle que estaba agobiada y que viniera a por mi. No digo que no viniera porque sea malo ni que no se preocupe por mi. Todo terminó en nada porque yo me fui con un amigo y no lo vi necesario. ¿Por qué me llamáis mentirosa si se ve todo claramente? Si es tan grave como lo pintan, lo hubiera entendido. Esos audios no demuestra nada que no hubiera contado ya». Y avanza que no se va a quedar quieta: «Voy a consultar hasta qué punto puedo llegar yo porque no voy a permitir que se filtren audios míos sin mi permiso».