El gesto de Isa Pantoja con el que deja atrás a Kiko Rivera

El clan Pantoja sigue en el punto de mira. El pasado sábado Kiko Rivera se sentó en el Deluxe después de haber dicho que se alejaría de os medios de comunicación. Durante su intervención el hijo de Isabel Pantoja dijo que retiraba aquella famosa declaración que había dicho en la revista Lecturas. “Mi prima y mi hermana no tienen oficio ni benefició”, declaró. Este lunes se ha estrenado el nuevo programa de Sonsoles Ónega y ha sido en el formato donde se ha revelado un dato exclusivo sobre el último movimiento de Isa Pantoja.

Alexia Rivas, que ha entrado en directo en el espacio, ha revelado una información muy relevante sobre la familia Pantoja. Isa Pantoja pasó el domingo en Cantora junto a la tonadillera, ha dicho la periodista. Este encuentro ha tenido lugar tan solo unas horas después de la entrevista del intérprete de Cicatriz.

Las palabras de Kiko en el Deluxe

Pese a la situación familiar, Kiko reveló en su última intervención que está “muy agradecido por las cosas que le está dando la vida”. Además, explicó que pese a que tuvo un acercamiento con su madre tras la muerte de su abuela, lo cierto es que “las cosas mi madre y yo no están tan bien como parece. Lo único que le he perdonado es lo económico”, desveló. “Sigo teniendo el mismo problema con mi madre, me está costando un poco ponerme de acuerdo con ella”, indicó sincero.

«Mi madre en el momento en el que salgo de Cantora vuelve a ser Isabel Pantoja. Le mando un mensaje para decirle que me gustaría quedar con ella a solas, en un sitio donde estar a solar porque tengo cosas que preguntarle. Me dice:’¿Preguntarme tú? Te tendré que preguntar yo’», contó Kiko Rivera.

El agridulce cumpleaños de Isa Pantoja

El pasado 8 de noviembre Isa Pantoja cumplía 26 años. Fecha en la que se sintió arropada por los suyos, pero en la que también le faltó algo: su hermano. Ahora que habían recuperado el tiempo perdido tras su última discusión, los hermanos han vuelto a distanciarse por sus conflictos familiares.

«Feliz de cumplir un año más. ¡No sé en que momento pasaron 8 años desde que nos conocemos! Cuando las cosas se tornen difícil y en tus pensamientos no haya más que dudas, no hay que olvidarse de que lo extraordinario exige un poco más de lucha. Y que los valientes son pacientes», escribió la colaboradora de El programa de Ana Rosa en sus redes sociales.



Por el momento, queda esperar por si cualquier miembro de la familia Pantoja decide dar un paso al frente para poder poner fin a esta guerra mediática que parece no tener fin.