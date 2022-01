Ana María Aldón vuelve a casa tras una Navidad complicada

Podría decirse que Ana María Aldón ha empezado el año con muy bien pie. Tras haber pasado una Navidad un tanto complicada a consecuencia del covid y de la cuarentena, la diseñadora ya se dejó ver saliendo de su domicilio en su coche y demostrando así que tanto ella como su hijo habían pasado el virus sin ningún tipo de problema. Y es que pese a vivir en la misma casa, una de las mayores preocupaciones de la exconcursante de Supervivientes era que su marido no cogiera el coronavirus.

Así lo ha contado ella misma en su vuelta a Madrid. La colaboradora de Viva la vida ha sido captada por las cámaras de Gtres en el retorno a su hogar, donde ha tenido oportunidad de explicar que ha sido todo un alivio que el maestro no se haya contagiado. No obstante, ya sea por el covid o por otros motivos que desconocemos, Ortega Cano no ha bajado hasta Sanlúcar para reencontrarse con su familia política, aunque Ana María no ha querido dar mucha más importancia al tema: “No, no ha sido por el covid. Yo estaba deseando de dar negativo para ir”, aclaraba. Y es que, tanto el contagio como la posterior cuarentena, obligaron a la diseñadora a permanecer en su domicilio durante unos días y tener que renunciar a volver a ver a su familia en unas fechas tan señaladas como son las navideñas.

Es por ello, que en cuanto ha dado negativo y ha cumplido con sus días de confinamiento, Aldón ha hecho la maleta y ha puesto rumbo al sur para ver a sus seres queridos y especialmente a su madre, que al parecer no está muy bien de salud: “He estado con ella, completamente con ella, pero no ha habido reunión familiar ni nada. Yo he estado con mi madre y a mis hermanos les he visto así de repente a uno y a otro, pero principalmente mi madre”, concluía, dejando entrever que más que una reunión propia de la Navidad, su vuelta temporal a Sanlúcar ha sido un reencuentro con su madre para darle apoyo y cariño en una etapa que no estará siendo nada fácil.

Fue hace tan solo unos días cuando Ana María se topó también con la prensa y explicó cómo había vivido con el covid durante los últimos días: “Por fin negativo. Vaya tela. Lo que es en sí el virus no ha sido tan agresivo como el anterior, pero es fastidioso tenerte que quedar en casa en Nochebuena, en Nochevieja. (…) No hemos podido aprovechar el tiempo como nos gustaría, pero tenemos salud que es lo más importante y estamos libres de virus, de momento”, confesaba con optimismo. Lo cierto es que la variante ómicron suele dar efectos mucho más leves que los del coronavirus tal y como lo conocemos, aunque en la familia Ortega Aldón no quisieron arriesgar y pusieron distancia con el torero para evitar que pudiera agravarse su situación al pertenecer al colectivo de riesgo frente a la pandemia.