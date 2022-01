Es prácticamente imposible encontrar alguna casa dentro de nuestras fronteras que por estas fechas no permanezca muy decorada con diseños propios de la Navidad. De hecho, algunos rostros conocidos han convertido en tradición eso de adornar hasta el último detalle de sus hogares. Este es el caso de Paz Padilla. Año tras año, sus más de dos millones de seguidores en Instagram aguardan la llegada del día de Reyes para que la presentadora les enseñe cómo ha condecorado su domicilio.

Como no podía ser de otra manera, en esta ocasión la humorista tampoco ha decepcionado y ha vuelto a situarse como una de las celebs que más se lo curran a la hora de adornar su casa en Navidad. Teniendo en cuenta lo costosas que son sus creaciones, a primera hora de la mañana tanto Paz como su hija Anna han presumido a través de sus redes sociales de los adornos con los que han dado la bienvenida a Sus Majestades de Oriente. En unos stories de lo más divertidos, la influencer y la presentadora posaban frente a la cámara mientras cantaban Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! De Frank Sinatra. Una canción que mucho combinaba con la decoración del salón, ya que ambas habían conseguido crear un ambiente nevado al llenar el suelo de plumas blancas y el techo de globos del mismo tono. Además, hasta el árbol de Navidad aparecía como si hubiera nevado y alrededor de él había un sinfín de regalos en los que aparecían plasmados los Reyes Magos. Como si de una postal navideña se tratara, tanto Anna como Paz han disfrutado del paisaje que habían formado dentro de las paredes de su casa y han jugado con las plumas como si de copos de nieve se tratase, dejando una estampa que ha sido la envidia de Instagram durante toda la mañana del 6 de enero.

Para hacer un remember de todas las decoraciones de Paz Padilla por estas fechas, tanto ella como su hija han compartido una serie de stories que dejaban entrever que el listón estaba muy alto en esta ocasión. En primer lugar, concretamente en 2014, madre e hija daban el pistoletazo de salida a su peculiar tradición colocando alrededor del árbol de Navidad un montón de sacos, en los que probablemente estarían guardados los regalos de los Reyes Magos. Fue tres años después, en 2017, cuando ambas decoraron el salón con un montón de globos en tonos violetas, naranjas y verdes que daban paso a los obsequios propios de la fecha.

En 2018 fue cuando comenzaron a dejar boquiabiertos a sus seguidores. Anna posaba frente al árbol de Navidad rodeada de paquetes que simulaban ser renos a los cuales no les faltaba ni un solo detalle, y doce meses después ambas decidieron dar un paso más y colocar sus regalos frente al abeto de tal manera que parecieran muñecos de nieve y otros personajes típicos de la Navidad. Si vemos la storie propia del 2020, observamos que la presentadora y la joven posaron con un gran montón de paquetes que simulaban estar siendo transportados por dos renos que formaban parte de la decoración de la casa. Y echando la vista, por último, al pasado 2021, la influencer posó rodeada de globos que simulaban ser bastones y otros convencionales, que a juzgar por los colores, daban lugar a un ambiente en el que los elfos cobraban todo el protagonismo. ¿Cuál será la siguiente sorpresa de Paz y Anna?