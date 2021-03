El pasado 12 de marzo Paz Padilla anunció a través de sus redes sociales que había dado positivo en coronavirus. Tal y como dictamina el protocolo sanitario, fue aislada en una parte de su casa, ya que convive con su hija, Anna Padilla, que dio negativo en la prueba. A partir de ahí, la presentadora comenzó a vivir un verdadero infierno. En un principio, la actriz revelaba a través de su cuenta de Instagram que tenía síntomas leves, como el dolor de cabeza y cansancio. Sin embargo, aproximadamente en el octavo día comenzó a sentirse peor y fue ingresada en el Hospital Quirónsalud de Pozuelo.

Este jueves, Anna Padilla ha acudido al preestreno de ‘Libertad’, una miniserie que trata sobre bandoleros de Enrique Urbizu para Movistar. Después de tener que guardar cuarentena por estar en contacto con un positivo, la joven emprendedora ha podido disfrutar de un evento en el que se ha sincerado sobre cómo se encuentra su progenitora y cómo ha vivido las últimas semanas. “¡Qué alegría ver a gente!”, ha empezado diciendo muy divertida a la agencia Gtres. Instantes después, ha confesado que pese a que ella no ha padecido coronavirus, ha estado “agobiada” porque su madre estaba aislada padeciendo la enfermedad.

“Hemos aguantado el tirón, y bueno, ya estamos bien”, ha dicho feliz mientras ha aclarado que, tras pasar tres días ingresada Padilla, “ahora está mucho mejor”. “Hoy ya se ha puesto a recoger toda la terraza, a pintar los muebles y demás… Por lo tanto, ya la veo recuperada. Ha estado demasiados días tranquila, ya la tocaba un poco de movimiento”, ha revelado entre risas Anna. Por otro lado, la empresaria se ha sincerado y ha dicho que no sabe cómo se ha podido contagiar su madre, ya que Paz siempre ha sido muy consciente de todo lo relacionado con la Covid-19 y ha tomado en todo momento las medidas pertinentes.

“Nadie de su alrededor ha estado contagiado… pero bueno son cosas que nunca se sabe cómo suceden. Es un poco como la lotería. Hay que tener mucho cuidado”, ha continuado explicando. Por otro lado, Anna Padilla ha querido dejar claro que la presentadora ocasional de ‘Sálvame’ se encuentra bien y que no tiene secuelas, tan solo está algo más cansada de lo habitual, pero que el olfato y el gusto sí que los ha recuperado. “Está ya activa que es lo importante”, ha sentenciado con una sonrisa.

Hace unos días, Paz Padilla volvió a las redes sociales tras estar ausente un tiempo. El motivo no era otro que su ingreso hospitalario. Algo que nadie se esperaba, pero que quedó en un susto, pues se ha recuperado favorablemente de la dolencia. «Buenas noches, estoy aquí, he vuelto. Hoy hace 14 días que me infecté del Covid. Los primeros días fueron muy sencillos, no tenía apenas síntomas, pero a partir del quinto día empecé con fiebre y me dolía todo el cuerpo y me costaba moverme del sofá. Todo iba bien hasta que el día octavo, empecé a sentir una presión en el pecho y no podía respirar», relató la humorista ya desde la tranquilidad de su hogar.

“Me acordé de Jordi, el pescadero, que me decía ‘A lo más mínimo vete al hospital, no esperes’, le hice caso, me fui al hospital, me hicieron una placa y vieron que tenía niveles muy altos. Decidieron dejarme ingresada, he estado ingresada en la unidad de Covid, tres días sola en mi habitación. Ha sido un poco difícil, porque estás sola, no sabes qué va a pasar, no sabes si tu cuerpo va a reaccionar bien. Luego ya fui mejorando y me dieron el alta», ha explicado para tranquilizar a sus seguidores.