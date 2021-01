«Blue monday es una actitud y no es la mía», así ha definido Anna Ferrer su comienzo de semana en este denominado ‘lunes triste’ o el día más triste del año. Y aunque se cumplían seis meses del fallecimiento de Antonio Juan Vidal, el marido de Paz Padilla, su hija ha seguido el ejemplo de su madre con un mensaje positivo acompañado de una foto posando con un look invernal en negro y botas camel, dejando claro que cumple a la perfección con su trabajo como influencer. Pero era una fecha señalada y, a última hora de la tarde, la joven tuvo un recuerdo entrañable con quien ella consideraba su segundo padre.

Anna compartió en su perfil de Instagram una curiosa imagen: en ella aparece sentada en actitud relajada durante unas vacaciones y en una esquina se ve a Antonio asomando la cabeza luciendo una gran sonrisa. La foto se ha convertido para la hija de Paz Padilla en una instantánea muy especial y por eso ha querido compartirla con sus seguidores. «Me he encontrado esta foto y me ha hecho gracia. Te echo de menos», ha escrito.

En el siguiente story, Anna envía un mensaje de agradecimiento «por todos los mensajes» de cariño. «Hoy hace seis meses y creo que nunca he hablado por aquí de lo que ha sido para mí, pero supongo que os lo podéis imaginar…y tampoco quiero hacerlo hoy», termina diciendo emocionada. Ya lo dijo a los pocos días de despedir al marido de su madre. En aquel momento Anna publicaba una fotografía de la boda de Paz Padilla en la que aparece con Antonio, y escribía: «Me gustaba la familia que formábamos. Nunca podré agradecerte todo lo que me has enseñado. Sé que nos seguirás cuidando como siempre hacías. Avanza, te quiero».

Aunque la relación de Anna con su madre siempre ha sido excelente, la enfermedad y la muerte de Antonio le han convertido en el bastón de la humorista y presentadora de ‘Sálvame’. Paz, además de en su hija, se ha apoyado en una filosofía de vida particular que le ha hecho entender y gestionar sus emociones tras la pérdida del amor de su vida. Una manera de enfrentarse a la pérdida que ha llamado la atención de muchos de quienes la escucharon cuando reapareció en televisión, y que reconfortó a muchos otros. Y por si su mensaje no llegó a una audiencia suficiente, la polifacética actriz gaditana ha escrito un libro cargado de positivismo.

Quién mejor que su hija para publicitarlo. Paz ha inculcado esta filosofía a Anna, la tristeza no tiene cabida a pesar de la dureza de los momentos que les ha tocado vivir. La influencer ha explicado que aún no está a la venta, pero que será un éxito por el mensaje positivo que lanza. Su madre ya lo contó en diciembre cuando desveló que se había decidido a escribir lo que ella llama «una guía para aquellas personas que estén enfermas o para el que esté acompañando a alguien enfermo», sirviéndose de su propia experiencia.

Paz explicó a sus compañeros que la idea surgió después de haber intentado leer varios libros de autoayuda y ver que eran «un coñazo», así que el suyo será totalmente diferente y por supuesto con su sello personal. «Es divertido porque pienso que el humor es importante». Tiene claro cuál es el objetivo de su publicación y no es otra que la de «que la gente entienda la muerte y el duelo con el menor sufrimiento, no hablo de tristeza que eso es diferente. Pero el sufrimiento es innecesario». Mientras publica su ‘guía’, madre e hija siguen unidas, exprimiendo la vida al máximo y siempre con Antonio en el recuerdo.