Paz Padilla muestra el rincón más emotivo de su casa

Paz Padilla ha vivido una semana de muchas emociones. Además de que este jueves se resuelve su candidatura a los Premios MiM!, a los que está nominada por su papel de actriz en ‘La que se avecina’, la andaluza ha celebrado el cumpleaños de la persona más importante de su vida, su hija Anna. Una cita que han pasado juntas y en la que la joven ha recibido decenas de ramos de flores, de las que la presentadora ha presumido en sus stories de Instagram.

Tras mostrar las bonitas flores, Paz ha enseñado uno de los rincones que más le gustan de su casa y que no se encuentra ni en su gran jardín ni en el salón, sino en la cocina. Desde esta zona tan ajetreada de las casas, ha subido un vídeo en el que ha desvelado cuál es su rutina diaria de cada mañana. «Todos los días mientras me tomo el café me quedo mirando la nevera media hora. Ahora entenderéis por qué…», dice antes de desplazarse a un lado y mostrar este lugar que tanta nostalgia le despierta y que no es otro que su nevera.

A lo largo de un extenso vídeo, Paz Padilla muestra la cara más íntima de su frigorífico en el que hay colgadas decenas de fotografías que recorren los momentos más bonitos y especiales de su vida. Si bien buena parte de los imanes la tienen a ella y a su hija como protagonista, en otros tanto se puede ver a su madre, Dolores, fallecida el 11 de enero de hace un año, y a su marido, Antonio, que falleció apenas unos meses después, el 19 de julio.

Además se puede escuchar una canción muy especial que la cantante Mónica del Valle, voz del conjunto Materia Prima, ha compuesto especialmente para Paz y Antonio y que dice frases como esta: «Me has esperado hasta el final, me has dado todo cuanto fui. Mi luz, mi sombra yo y yo tu inesperada paz. Ahora que ya no estás aquí te quiero dar las gracias por volverme a conquistar, por darme otra oportunidad, por ser mi humor, mi amor, mi ejemplo hasta el final».

Un repaso muy emotivo a su vida más personal y es que en las fotografías se pueden ver algunos momentos de su boda, imágenes familiares junto a su madre, de sus viajes alrededor del mundo, de cumpleaños familiares… Pese a que este último año ha sido muy difícil para ella y su hija, Paz ha dado una lección de vida a todo el mundo. Porque sí, está triste y le gustaría que las cosas fueran diferentes, pero ha asumido las pérdidas de dos de las personas que más ha querido. Su forma de vivir el duelo ha sorprendido a más de uno, pero no necesariamente para mal.

De esa experiencia ha nacido el libro ‘El humor de mi vida’, en el que ha intentado plasmar todos los sentimientos y el aprendizaje de esos meses tan complicados. «Quiero dejar claro que no es un libro de autoayuda. Simplemente es mi experiencia. Se trata de un libro de amor, no podría ser de otra manera hablando de mi vida con mi marido», dijo hace unos meses, señalando que no hay día que no llore por su marido, que ha conseguido aceptar que la muerte es una etapa natural de la vida por la que hay que pasar. «Yo todos los días lloro porque me acuerdo de mi gordo, de mi madre. Pero la vida es cambio y cuanto más te resistas más sufres».

Acompaña de su hija, Paz Padilla sigue disfrutando de la vida, sacando una sonrisa siempre que puede y acordándose de los que ya no están, especialmente Antonio a quien le dedicó las palabras más bonitas durante su paso por el ‘Deluxe’ en diciembre: «no se ha muerto mi marido, se ha muerto mi alga gemela, el amor de mi vida. Es lo único que le he podido dar. Amor del bueno. Le decía te quiero y gracias, 24 horas al día».